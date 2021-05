El Rincón Fertilidad juega pasado mañana en Zagreb el partido más importante de su historia europea. Las «panteras» malagueñas buscarán en el Sport hall SD Tresnjevka de la capital croata mantener los 4 goles de renta logrados en el partido de ida, jugado en Ciudad Jardín. La central madrileña Silvia Arderius, una de las jugadoras más importantes del equipo, atiende a La Opinión de Málaga para analizar cómo llega el equipo y qué deben de hacer este próximo sábado para lograr el objetivo de proclamarse campeonas de la EHF European Cup.

Llega el sábado el Rincón Fertilidad con cuatro goles de ventaja a Zagreb. ¿Renta suficiente?

Esperemos que sí. Si antes del primer partido me hubieras dicho que ganábamos por cuatro, lo hubiera firmado. Lo que pasa es que viendo cómo fue el primer partido se me quedó un poquito corta esa renta, pero esperemos que para la vuelta sea suficiente.

¿Qué tiene que hacer su equipo el sábado para lograr el título europeo?

Sobre todo tenemos que salir muy intensas porque ellas saldrán más duras a nivel defensivo y si nosotras no estamos duras nos pueden quitar rápido la ventaja que llevamos y volver a engancharte luego al partido sería muy complicado. Tenemos el ejemplo contra el Guardés en semifinales, que ganamos la ida allí y después empezamos mal el partido de vuelta en nuestra pista. Yo creo que teníamos miedo a perder en nuestra casa con la ventaja de la ida y jugamos con el brazito encogido. Tenemos que salir tranquilas, a hacer nuestro juego, como lo hicimos el sábado en Ciudad Jardín para que no nos pase eso. Porque en una final y ante un rival como el Lokomotiv, si ellas nos recuperan rápido la ventaja, darle la vuelta en Zagreb otra vez al marcador sería muy difícil

¿Esperaba más del Lokomotiv en el partido de ida?

No, a lo mejor un poco más de contundencia defensiva. Quizás esperaba más a un Lokomotiv como el que vimos en la segunda parte, más agresivo. En la primera parte, las sorprendimos con nuestra intensidad y les costó situarse en el partido. Pero por lo demás, es justo lo que esperábamos de ellas a nivel de su juego y de sus características como equipo.

Jugar sin público en Zagreb, ¿es una ventaja?

Puede serlo. Pero yo soy partidaria y prefiero siempre jugar con público, incluso fuera de casa. Eso te ayuda a estar más intensa, más metida en el partido. A mí, como jugadora, me gusta más, aunque el público esté en contra. En Grecia, en cuartos de final, nos pasó. Había muchísima gente en la grada, muy caliente y eso, a mí, me gusta.

Después del arbitraje de las lituanas en el partido de ida, ¿hay temor a lo que se puedan encontrar en Croacia? ¿Puede ser un factor decisivo para el resultado final de la finalísima?

Puede ser un factor importante, sobre todo por cómo podamos adaptarnos al arbitraje que nos encontremos. En la ida tuvimos una forma de arbitrar que no dejó muchos contactos, hubo muchísimas exclusiones y al final, quitando errores puntuales que nos perjudicaron, en general, ese tipo de arbitraje nos vino mejor a nosotras que a ellas. En la vuelta creo que podemos tener un arbitraje más «europeo», que era lo que esperábamos en la ida. Puede que permitan mucho más contacto, más agresividad en defensa, más contundencia. Y en ese caso, el arbitraje puede ser decisivo si no somos capaces de adaptarnos porque ellas están más acostumbradas que nosotras a ese tipo de balonmano.

Después de ganar Copa de la Reina y Supercopa, ¿qué puede suponer ganar un tercer título esta misma temporada?

Sería increíble. Yo no sé cuánto tiempo hace que un club español gana tres títulos en un mismo año. Yo jamás he ganado un título europeo a nivel de clubes y sería muy especial para mí.

Se ha imaginado ese momento del aeropuerto, el próximo domingo, aterrizando con el trofeo en la maleta?

No queremos pensarlo mucho pero la verdad es que no se puede evitar. Yo me lo he imaginado, lo he visualizado en mi cabeza y la verdad es que tenemos muchas ganas. Las celebraciones de los títulos siempre son muy especiales y tenemos muchas ganas de volver a vivir un momento así.

Termine la frase: Si ganamos el sábado la EHF European Cup soy capaz de...

(risas) Este año me he calentado bastante haciendo apuestas para todos los campeonatos y como los hemos ganado, pues tengo que medir mucho lo que digo. Sería capaz de hacer cualquier cosa divertida que me propongan. Ya veremos.