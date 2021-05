Los pilotos españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) llegan con motivación extra a su carrera de 'casa', el Gran Premio de España que se disputará este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 a la que Lewis Hamilton (Mercedes) llega como líder por delante de Max Verstappen (Red Bull).

En el caso de Alonso, será su primera carrera de F1 en suelo nacional desde 2018, cuando compitió por última vez con McLaren, aunque no podrá disfrutar del aliento de los 140.000 aficionados que solían abarrotar las gradas del circuito barcelonés antes de la pandemia.

En su lugar, un millar de 'privilegiados', abonados del Circuit de Barcelona-Catalunya elegidos por azar, podrán animar a los dos pilotos españoles, que afrontan la cuarta cita del campeonato con sensaciones opuestas tras lo ocurrido el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal.

Sainz llega después de sufrir su primera decepción desde que desembarcó en Ferrari, ya que, tras una muy buena calificación, su equipo falló en la estrategia de los neumáticos y el madrileño ni siquiera logró puntuar. "Sigo estando un pasito por detrás de donde me gustaría, pero no me preocupa lo más mínimo", ha expresado antes de la prueba española, consciente de que aún sigue en proceso de adaptación a la 'Scuderia'.

Más esperanzado llega Fernando Alonso tras las buenas noticias que cosechó en Portimao, a la inversa de Sainz, con una mala calificación y la sorpresa el domingo con un gran ritmo de carrera que le situó en la pelea con McLaren por ser el mejor equipo de la zona media. Montmeló, un circuito donde es difícil adelantar, pondrá a prueba la mejoría de Alpine.

Hamilton, rey de Montmeló

En cuanto a la pelea por la victoria, Hamilton y Verstappen se han repartido las dos primeras posiciones en todas las carreras del presente Mundial, pero lidera el inglés con ocho puntos de ventaja tras su triunfo en el asfalto luso.

Además, el heptacampeón mundial vuelve con plena confianza a un circuito donde se ha erigido en dictador durante el último lustro y acumula ya cuatro victorias consecutivas. De hecho, el propio Verstappen fue en 2016 el último piloto ganador antes de que su rival por el título empezará su racha barcelonesa.

Por detrás de este mano a mano por el campeonato, la tercera posición es para el sorprendente Lando Norris (McLaren), ya a 32 puntos del liderato y cinco por delante de Valtteri Bottas (Mercedes), que un año más empieza a descolgarse de la pelea demasiado pronto. Cierra el 'Top 5' Charles Leclerc, quien dobla en puntos a un Sainz decidido a reivindicarse en su país. En el pronóstico del clima, cielos despejados y temperaturas suaves en torno a los 20 grados.

Horario del GP de España de Fórmula 1

-Viernes.

Primera sesión de libres 11.30 - 12.30.

Segunda sesión de libres 15.00 - 16.00.

-Sábado.

Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.

Sesión de calificación 15.00 - 16.00.

-Domingo.

Carrera 15.00.