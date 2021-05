La noche en Zagreb no fue excesivamente larga, porque aguardaba un largo regreso hasta la Costa del Sol para toda la expedición del Rincón Fertilidad Málaga. Pero hubo tiempo para el baile, los cánticos e incluso para algún exceso alcohólico, como demostraron algunas de las imágenes que fueron tomadas en el hotel de concentración. Las jugadoras disfrutaron de una cena muy especial, en la que cantaron himnos atemporales como el clásico 'We are the champions' de Queen. Sentadas en mesas de cuatro, respetando todas las normas vigentes para prevenir la expansión del Covid-19, toda la expedición compartió risas y alegrías hasta superarse la medianoche. Plantilla al completo, cuerpo técnico, representantes de las distintas instituciones o el periodista de Canal Sur Juan Carlos Tirado, que arropó a las «panteras» en Zagreb, tomaron a continuación el camino hacia sus respectivas habitaciones y, casi sin tiempo, tomaron las maletas para emprender un primer vuelo de regreso, con escala en Amsterdam. Desde la ciudad holandesa ya sí cogerían el avión directo hasta Málaga, donde está previsto que aterricen a las 16.35 horas. A esa hora serán recibidas las «panteras», con la precaución que entraña la pandemia, por sus allegados y algunos representantes de la afición. No obstante, el recibimiento más esperado se desarrollará mañana lunes. Así participarán en distintos actos, a modo de celebración en la Costa del Sol, aunque en el horizonte esté el partido de Liga del próximo miércoles, casi sin tiempo para digerir lo que ha sido este sábado ya inolvidable. Además, las pupilas de Suso Gallardo tienen en la agenda la defensa de su actual título como campeonas de la Copa del Rey. Un nuevo reto que contará con la inyección que supone este primer título europeo.