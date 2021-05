Honores a las campeonas de Europa

Un nutrido grupo de seguidores agasajó tras su aterrizaje en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso a la expedición del Rincón Fertilidad Málaga, recién llegada desde tierras croatas y tras proclamarse este sábado como flamantes campeonas de la EHF European Cup.

Las «panteras» malagueñas, que demostraron su garra en la cancha del Lokomotiv de Zagreb, fueron aclamadas al grito de «sí, sí, sí, la Copa ya está aquí». Atrás quedaban más de 12 horas de viaje con escala en Ámsterdam. El cansancio de una noche en la que apenas hubo tiempo para poder dormir contrastaba con las caras de felicidad de un equipo que ha hecho historia en el deporte malagueño, andaluz y nacional.

Y es que nada más y nada menos que han encadenado tres títulos consecutivos (en unos días defenderán de hecho la Copa de la Reina conquistada el pasado año). Las jugadoras, el cuerpo técnico y las autoridades que habían formado parte de la expedición, con la presidenta Pepa Moreno a la cabeza, posaron con la primera copa continental que cosecha un conjunto andaluz.

A continuación se sucedieron los abrazos, las lágrimas de emoción y los cánticos, pese a las restricciones sanitarias que se mantienen en vigor a raíz de la actual pandemia. Uno de los primeros en fundirse con las «panteras» fue el mecenas de este club, el empresario, artista y expolítico Manolo Rincón. «La seriedad en la gestión nos han llevado a este triunfo. Las jugadoras, que se conocen entre ellas, sabían que aquí se cobraba y que, además, disfrutamos del mejor clima de Europa. Ahora hay que aprovechar y que las instituciones se vuelquen con más ahínco con este equipo, porque si queremos predicar igualdad, esto es igualdad», matizó el mecenas.

Rincón tampoco desaprovechó la ocasión para pedir a los máximos dirigentes de Unicaja Banco, Manuel Azuaga y Braulio Medel, «que se pongan de acuerdo» para garantizar asimismo el futuro del baloncesto europeo en la Costa del Sol. «Soy un pequeño empresario de pueblo, pero quiero expresarles que poniéndole cariño a las cosas se llega lejos», agregó.

Una de las protagonistas principales del decisivo encuentro en Zagreb fue la portera internacional Merche Castellanos. La organización del torneo continental se hizo eco de sus 14 paradas, como una de las claves del triunfo cosechado por el Rincón Fertilidad. Al aterrizar en Málaga declaró: «No me ha dado tiempo a reflexionar, porque a las tres y media de la madrugada emprendimos el viaje de regreso. Tranquilamente en casa volveremos a ver el partido, a recordar. Con los nervios que pasé no me acuerdo ni de la mitad de lo que ocurrió. Pero habrá tiempo para reflexionar y a emocionarnos también», señaló.

Acerca del «gen de las panteras», que de nuevo hizo reaccionar a raíz de una primera parte en la que se perdió toda la ventaja de la ida en Ciudad Jardín, la manchega especificó: «Nos gusta ponernos las cosas difíciles. Pero en la segunda parte sacamos toda la garra», finalizó.

Por su parte, la máxima anotadora del partido, con siete tantos, la también internacional Sole López, abundó en el hecho de «que sufriendo sabe mejor». Y aludió al trabajo y la humildad «de tantísimas personas que hay detrás de lo que se ha conseguido». Emocionada por el recibimiento dispensado ayer, Sole recalcó la labor de Pepa Moreno, Carmen Morales, el

Hoy los honores a las «panteras» seguirán, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, donde a las 16:15 horas serán recibidas por el alcalde Francisco de la Torre, la edil de Deportes, Noelia Losada, y otros miembros de la corporación municipal.