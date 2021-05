Ganar o ganar. Al Marbella FC entrenado por Abraham García no le queda otra opción después de la última derrota ante el filial del Granada. El conjunto blanquillo, desde que se viese obligado a jugar la fase por no descender, va de examen en examen: necesitaba seis victorias y por ahora lleva cuatro y un empate. Con lo cual, necesita sumar de tres en tres en sus dos últimas citas y que se produzca una carambola de resultados de sus rivales para no caer en la debacle de un doble descenso hasta la quinta categoría del fútbol español.

Las cosas han cambiado mucho, y para mal, desde que arrancase la temporada. El objetivo ha pasado del ascenso a LaLiga SmartBank a tratar por todos los medios no caer hasta la División de Honor Sénior, que se denominará Tercera RFEF a partir de la próxima temporada.

En busca del milagro y con la necesidad imperiosa de ganar, los de Abraham García se miden este mediodía al Lorca Deportiva.

El conjunto murciano recibirá al Marbella en el Francisco Artés Carrasco para el séptimo duelo en la Segunda Fase de Segunda B. Los de Juanjo Asensio llegan con ánimos renovados tras haber ganado al Marino en el Antonio Domínguez Alfonso por 0-1, gracias al tanto de Dani Vega. En esta fase del torneo, han logrado la victoria en tres de los seis partidos disputados y cuentan con unas estadísticas de 24 goles a favor y 42 en contra. Es, además, un equipo sólido en casa después de lograr tres victorias y un empate en su feudo, algo a tener en cuenta por el Marbella, tan necesitado de volver a casa tras el choque con los tres puntos.

En la clasificación, entre el Lorca Deportiva y el Marbella FC hay una diferencia de nueve puntos. Los locales llegan a este partido en séptima posición y con 19 puntos, mientras que los blanquillos suman con 28 puntos y ocupan el cuarto lugar.

En la rueda de prensa previa al partido, Abraham García mostró gran confianza por los suyos pero remarcó que «siendo honestos para que nos salvemos hay que ganar sí o sí». Asimismo, señaló que está convencido de que «ganando los dos partidos, lo conseguiremos». «El otro día no pudo ser, pero ahora no vale especular, hay que ir al frente, inclinar el campo a nuestro favor y no guardarse ninguna energía».

El entrenador remarcó que «es importante pensar en el presente». Y que «sería imperdonable que hubiera buenos resultados para nosotros en los otros partidos y que nos los aprovechemos».

«Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para atacar el presente y cambiar el futuro y estoy convencido que ganando los dos partidos, lo vamos a conseguir. No vale con intentarlo, hay que conseguirlo. Y con esa determinación hay que ir».

Por último, García comentó que quiere «ser positivo y confío en que la gente nunca haga, lo que quieran que les hagan».