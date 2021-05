La malagueña Carlota Torrontegui ha vivido una semana histórica para ella participando en el Campeonato de Europa gracias a su reciente título de campeona de España de 200 mariposa en el Open celebrado en Sabadell.

Relacionadas Carlota Torrontegui debuta a lo grande en el Europeo de Budapest

El miércoles, en Budapest, en una preliminar con suspense, la jovencísima nadadora del CDN Inacua, del año 2003, se metió nada menos que en semifinales con la 14ª marca y allí aguantó la plaza. Solo había en el Top 16 continental una nadadora de 2003 un poco más mayor que ella por unos meses, la italiana Antonella Crispino. En declaraciones al sitio web de la Federación Española de Natación, Carlota definió en una palabra sus emociones: “Superfeliz” de estar aquí.

Carlota Torrontegui ha tenido en este Europeo el premio a muchos años de trabajo pudiendo convivir con compañeros que hace solo unos meses eran sus ídolos y sabiendo asimilar el imponente escenario en el que iba a nadar, y lanzándose al agua con toda la ilusión y las ganas del mundo. “Antes de nadar estaba superemocionada y superfeliz, tenía muchas ganas de nadar estas semifinales”, asegura la malagueña.

Carlota explicó sus sensaciones tras la semifinal: «Me he tirado bastante fuerte, muy rápido, y eso me ha pasado un poco de factura ya en la segunda vuelta (el primer 50 lo peleó de tú a tú con Katinka Hoszzù) donde los segundos 100 los he hecho un poquito más lentos que por mañana. Pero estoy supercontenta de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Si me hubiesen dicho al principio de año que iba a hacer esto, ni me lo hubiese esperado para nada”, explicó..

Y claro, su pensamiento, ahora que ha cerrado su participación aquí con este 200 mariposa, ya es en clave futuro: “Esto solo hace que tenga más ganas de seguir entrenando y luchar para intentar estar aquí muchas más veces. Siempre he dicho que el objetivo de mi vida era ser internacional, poder ir a un Campeonato de Europa. Lo veía super lejos y me parecía imposible que llegase. Pero ahora que he visto lo bien que se pasa estando aquí y la gente que he conocido me dan ganas de seguir luchando gasta que el cuerpo decida”.

Ahora, a pensar en los estudios, algo fundamental en la formación de un joven deportista: “Las próximas semanas voy a centrarme en los estudios, sí, que tengo la selectividad. Pasada esta me centraré en la mínima en el campeonato de España de verano para intentar entrar en el equipo ENA (Equipo Nacional Absoluto) y a pensar en la siguiente temporada”, finalizó.