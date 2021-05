La Copa de la Reina celebra su edición número 42 en Las Palmas de Gran Canaria y el Rincón Fertilidad afronta una nueva oportunidad de sumar un título menos de dos semanas después de alcanzar la gloria europea. El conjunto de Suso Gallardo llega como vigente campeón del torneo y se cita con el Super Amara Bera Bera el viernes a partir de las 16.00 horas. El sorteo ha querido que en cuartos se crucen las actuales campeonas de liga y las defensoras del titulo copero, por lo que se espera un duelo igualadísimo por un puesto en semifinales.

El técnico malagueño, Suso Gallardo, sabe que la temporada ha ido haciendo mella en su plantilla y el nivel de exigencia y concentración que les ha valido tres títulos esta temporada les puede pasar factura, aun así tiene claro que " a competitividad nadie va a superar a esta plantilla", por lo que avisa de que "aunque no son las que mejor llegan, van dispuestas a revalidar el título".

"Si quieres ganar una Copa te tienes que enfrentar a todos los rivales. Pienso que, si te tienes que ver con el Bera Bera, que es el campeón de liga y puede ser el presupuesto más alto y el equipo con más experiencia, mejor pillarlo en el primer partido que en el tercero", ha declarado sobre el resultado del sorteo, que emplaza al Rincón con un duro rival en cuartos de final.

Con respecto al equipo vasco ha declarado que "ellas llegan en un grandísimo momento, han ganado la Liga Guerreras Iberdrola y no han aflojado en los partidos posteriores a haber ganado el título", aunque sobre el momento de su platilla ha dicho que "nosotras es cierto que llevamos dos derrotas, que creo que son un poco ficticias, los resultados no reflejan el juego que se ha realizado. Pero es cierto que a lo mejor nos hemos relajado un poco con esa saturación de eventos, actos, celebrar, y hemos bajado un poco ese nivel de tensión", a lo que ha añadido que "es una competición muy bonita, con sorpresas, y no va a ser definitorio que uno llegue mejor o peor".

El entrenador del Rincón no cree que esta eliminatoria sea una final anticipada. "Siempre hay sorpresas en la Copa. Ojalá seamos nosotras las que pasemos y terminemos siendo campeonas, pero aquí están los ocho mejores equipos de España y no va a ser nada fácil para ninguno de los dos, pase el que pase", ha declarado.

"Si el equipo defiende bien y la portería acompaña, el ataque fluye mejor y tenemos mucho ganado. Si este equipo ha ganado tres títulos es gracias a la defensa y que luego ha podido salir al contragolpe", ha declarado sobre el encuentro del viernes, a lo que ha añadido que "ante Bera Bera, que siempre aprovecha muy bien los errores del rival, si no defendemos bien o tenemos muchas pérdidas no forzadas no tendremos nada que hacer".

Esta nueva aventura copera da comienzo para las panteras el viernes 21 a las 16.00h, de ganar su encuentro ante el equipo vasco, su rival sería el conjunto vencedor entre Elche visitaelche.com y el KH7 Granollers.