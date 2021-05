Acordonada por la policía, la fuente de Neptuno comenzó a recibir aficionados del Atlético de Madrid, que media hora después del final del choque ante el Valladolid acudieron al símbolo rojiblanco para celebrar el undécimo título de su historia.

Entre cánticos de victoria y con las mascarillas puestas, los hinchas del conjunto madrileño desafían al coronavirus y, de momento, el tráfico todavía fluye y no ha sido cortado por las cercanías de la fuente.

El Atlético de Madrid ganó 1-2 al Valladolid y ganó LaLiga por delante del Real Madrid, que también hizo su trabajo para superar 2-1 al Villarreal. Sin embargo, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone sacó dos puntos de ventaja al del francés Zinedine Zidane y sus hinchas comienzan a celebrar por las calles de Madrid su título.

El alcalde pide que no vayan

En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los seguidores el Atlético de Madrid que no vayan hasta su lugar habitual de celebración, la fuente de Neptuno, porque "no es el momento" ya que "el virus sigue entre nosotros".

"Por favor, pido a los atléticos que no vayan a Neptuno. Soy el primero que entiende las ganas de celebración, pero no es el momento. El virus sigue entre nosotros, no tiremos por la borda el trabajo de estos meses", ha escrito en Twitter el reconocido alcalde "colchonero".

Lo ha hecho poco después del partido, cuando ya varios grupos de aficionados del Atlético de Madrid rodeaban la fuente de Neptuno, que está vallada.