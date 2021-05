La derrota de este fin de semana ante Real Madrid, que dejó fuera del play off al Unicaja, ha sido el cierre de una de las peores temporadas que se recuerdan en el club de los Guindos. El proyecto iniciado con Luis Casimiro hace tres temporadas comenzaba a hacer aguas en diciembre y su segunda etapa al frente del club llegó a su fin el 21 de enero. Fotis Katsikaris fue el elegido como su sustituto para intentar salvar la temporada, pero a pesar de una leve mejora, el técnico heleno no ha podido arreglar un proyecto herido de muerte. Con opciones remotas en ese momento en la Eurocup (0-2 en la tabla en el Top 16), el cambio en el banquillo no fue tampoco suficiente para lograr la clasificación para el play off por el título.

La temporada ha sido mala y estas son las 5 claves que nos ayudan a explicar el fracaso del proyecto cajista 2020/2021.

1. Mala planificación deportiva

A pesar de que a principio de temporada tanto Luis Casimiro como desde el propio club se transmitía que la plantilla estaba equilibrada se ha terminado por comprobar que no era así. El único fichaje del pasado mercado estival fue la incorporación de Tim Abromaitis y no se reforzó la posición de "5" que tantos problemas había dado ya durante la temporada anterior. Casimiro confió en Deon Thompson como pívot titular, posición que tiene unos requisitos que claramente no son compatibles con el estilo de juego del norteamericano. Para secundar a Thompson se les dio galones a Volodymir Gerun y Ruben Guerro, ambos con un perfil parecido y sin experiencia en grandes “batallas”. La mala planificación también afectó al perímetro. Tras la cesión en Fuenlabrada y Oviedo, Francis Alonso se puso a las órdenes de Casimiro, pero no se buscó en el mercado un jugador que aportara variedad al juego exterior, en el que se ha echado en falta un jugador fuerte con un rol más defensivo y en el que ha habido demasiados jugadores con características muy similares.

2. Debilidad histórica en el Martín Carpena

La presente campaña ha sido la peor en lo que a derrotas en casa se refiere desde que Maristas y Caja Ronda se fusionaran. En Liga Endesa ,11 de las 19 derrotas totales se han producido en el Carpena. Es evidente que el equipo ha echado mucho de menos a su afición, pero esto no sirve como disculpa porque el resto de equipos han pasado por la misma situación. Lo que sí se ha demostrado es que la “Marea verde” en las gradas del Carpera es más determinante para el Unicaja que otras aficiones para sus respectivos equipos. Este es un mal que también ha arrastrado en Europa, perdiendo, por primera vez en la historia, los tres encuentros en casa durante el Top 16 ante Joventut, Nanterre y Monaco, lo que hizo imposible tener la más mínima opción de clasificación para el play off de cuartos de final.

3. Muchos problemas en defensa

La defensa ha sido uno de los grandes lastres de Unicaja esta temporada, en parte por la ya citada mala planificación de la plantilla en la que faltaban roles defensivos y en parte por las ausencias de Alberto Diáz y del capitán, Carlos Suárez, dos bajas muy sensibles para el ecosistema defensivo de Unicaja. Entre Liga Endesa, Copa del Rey y Eurocup se han jugado 53 partidos esta temporada y los cajistas han encajado 90 puntos o más hasta en 22 ocasiones. Hay muchas derrotas especialmente dolorosas, pero dos buenos ejemplos son los resultados contra los dos últimos "ex" en el banquillo verde. El Coosur Real Betis de Joan Plaza se impuso en el Carpena en la prórroga por 111-114 y ante el Casademont Zaragoza de Luis Casimiro el resultado fue 78-101. Dos equipos de la zona media-baja de la tabla que fueron capaces de desangrar a la defensa verde.

4. Factores extradeportivos

El exceso de confianza y de paciencia por parte del club en el proyecto que inició la temporada desembocó en una reacción tardía para arreglar los problemas, que llegó cuando el equipo ya tenía todas las competiciones muy cuesta arriba. Faltó agilidad y determinación para ejecutar el cambio en el banquillo, que se alargó hasta finales de enero, dejando a Fotis Katsikaris, el sustituto de Casmiro, sin casi margen de maniobra en la Eurocup, objetivo principal de la temporada, al ser la única puerta que abría el acceso a la próxima Euroliga. Tampoco hubo diligencia en cortar a Volodymyr Gerun, totalmente superado por el crecimiento exponencial que vivió el canterano, Yannick Nzosa. Al pívot ucraniano le adelantó por la derecha Nzosa cuando aún Casimiro contaba con él, pero la llegada de Katsikaris terminó por apartarle de los esquemas de juego. Aun así, no fue hasta la tercera semana de marzo que el club se desvinculó del internacional con la selección de Ucrania. Tampoco hubo celeridad en fichar un pívot, llegando Malcolm Thomas también muy tarde y después de desechar opciones mejores en el mercado que pasaron de largo durante varias semanas. A esto hay que sumarle la salida del presidente, Eduardo García, a finales de marzo, dejando un futuro incierto en la cúpula del club que tampoco ayudó a centrarse en los objetivos de la temporada.

5. Falta de un líder en la pista

Todos los equipos tienen lesiones, por lo que no es justo justificar una mala temporada en estos percances médicos, cuando es una situación, además, que afecta a todas las plantillas de la competición. Pero sí es cierto que en este Unicaja ha habido dos lesiones especialmente "importantes" para el aspecto deportivo y anímico del club. El capitán Carlos Suárez y Alberto Díaz han estado ausentes muchos partidos esta temporada, incluso han sido baja a la vez en varias ocasiones a lo largo del curso. Dos jugadores muy importantes en lo deportivo y también en el vestuario, dejando un vacio en la figura del líder que tira del carro y aglutina fuerzas con sus compañeros cuando vienen mal dadas. Carlos Suárez ha estado fuera casi toda la temporada y Alberto Díaz ha jugado mermado buena parte de ella, impidiendo que asumiera ese rol de líder, tan importante cuando los resultados no son buenos y hay cambios en el banquillo a mitad de temporada. En muchas ocasiones ha dado la impresión de que era necesario que alguien tomara el mando en la pista, pero no ha aparecido ese "líder".