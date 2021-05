El Rincón Fertilidad Málaga tuvo un partido muy desafortunado en su visita al Rocasa Gran Canaria. Si algo podía salirle más en el choque, le iba peor. No pudo contar con Espe López por molestias, perdió a María Pérez en el primer tiempo por un golpe, no tuvo su mejor actuación en la primera parte y, cuando reaccionó en el segundo, decisiones arbitrales le privaron de jugar con todas sus armas en los minutos finales. Todo le salió cruz a Suso Gallardo y sus jugadoras.

Ya lo reflejaban en la previa los componentes del equipo malagueño. Los resultados no fueron positivos en las últimas semanas y se buscaba un buen final a una temporada histórica. Lo cierto es que Suso Gallardo, sin perder ese objetivo, sí hizo una mayor rotación de sus jugadoras, queriendo repartir minutos para no forzar a ninguna de ellas tras un curso con un calendario muy cargado para las jugadoras del Rincón Fertilidad Málaga, con muchos minutos y muchos kilómetros en la mochila en este 2020/2021, aunque Espe López no fue de la partida y María Pérez tuvo que retirarse en el primer tiempo por un fuerte golpe en la nariz.

Le faltó tensión al ataque malagueño en los primeros minutos, con excesivas pérdidas en la circulación, y sólo buenas paradas de Virginia Fernández evitaban que el Rocasa cogiese ventaja en el marcador, que mostraba un pobre empate a cuatro goles llegados al ecuador de la primera mitad. A partir de aquí, el cuadro canario mostraba más fluidez en su juego, aunque el Rincón Fertilidad Málaga, aunque con dificultades aún en el movimiento de la bola, era capaz de mantenerse cerca. Una exclusión de Paula García fue aprovechada l¡por las locales para ponerse con tres tantos de ventaja, aunque un gol de Isa Medeiros cerca de la bocina redujo la distancia a dos al descanso (13-11).

Otra cara fue la que mostró el cuadro malagueño a la salida de vestuarios, mucho más reconocible con el renidmiento de esta temporada, con defensa y rápidas transiciones culminadas por Sole López para darle la vuelta al marcador en apenas diez minutos (17-19). Rocasa supo reaccionar y todo quedó por decidir a la falta de dos parciales para el final (24-23).

Con todo por decidir, los colegiados dejaron al Rincón Fertilidad Málaga con sólo cuatro jugadoras de pista con dos exclusiones, lo que aprovecharon las canarias para ponerse con cuatro tantos de ventaja y sellar la victoria que les permite asegurar su presencia en Europa la próxima temporada, billete que ya tenía asegurado el Rincón Fertilidad Málaga (29-26).

FICHA DE PARTIDO

ROCASA GRAN CANARIA 29 (13+16). Palomino (p), Gomes (6), Rodríguez (4), González, Grosso (1), Trojaola (2), Falcón – siete inicial – Navarro (p), Hosoe (1), Zygoura (2), Pérez (2), Mbengue (2), Valdivia (4), Spugnini (5) y Marksteiner.

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 26 (11+15). Fernández (p), Sole López (9), Pérez, Doiro (1), García (3), Bravo (3), Gutiérrez – siete inicial – Castellanos (p), Rojas (1), Campigli (4), Sánchez (1), Arderius (2) y Medeiros (2).

ÁRBITROS: Alberto García, del colegio andaluz y José M. Iniesta, del colegio valenciano. Excluyeron por parte del equipo canario a Rodríguez, Hosoe, Grosso y Gomes y por parte del conjunto malagueño a Pérez, García (2), Rojas y Medeiros.

PARCIALES CADA 5´. 2-1, 3-3, 4-4, 7-6, 10-8, 13-11 -descanso-; 14-14, 17-19, 20-20, 24-23, 26-24, 29-26, final.

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la quinta jornada del Grupo por el Título de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón Insular Antonio Moreno de Telde.