Si eres aficionado del Villarreal pensarás, con razón, que no puede haber ahora mismo nadie más feliz que tú. Pero estás equivocado. Serás feliz, muy feliz, felicísimo vamos, pero quizá no conozcas a Fran y Amanda, dos vila-realenses y “socios de toda la vida” del Submarino, que probablemente te ganen a felicidad porque a la alegría indescriptible de la consecución del primer título ‘groguet’ en Gdansk se suma la no menos indescriptible ilusión que supone el nacimiento de tu primer hijo.

Hugo, como se llama el precioso retoño, ha llegado con un título bajo el brazo. De hecho todo apunta a que Hugo ha heredado la pasión de sus padres por el Villarreal, pues se ha adelantado dos semanas “para poder disfrutar de la final contra el Manchester United”.

Fran, que tuvo la gentileza de hablar con ‘Mediterráneo’ durante el mismo encuentro, no escondía que “este es el partido más importante” de su vida, al tiempo que reconoce que no tardará en olvidar este día, esta semana, y este año: “Ha sido increíble”.