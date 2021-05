El pasado fin de semana, el Kart Center de Campillos fue el escenario de la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Karting en la destacaba la participación de un malagueño.

Para el piloto local Ismael Fuentes, sería su segunda carrera en este año de adaptación en Junior. El rookie de la categoría se midió con pilotos con más experiencia, que no se lo pusieron nada fácil. Aun así Ismael supo defender su posición y sumar unos valiosos puntos a pesar de los problemas mecánicos sufridos durante el fin de semana.

En las tres mangas disputadas, Ismael cruzó la meta en 5º en la primera carrera, nuevamente 5º en la segunda y 3º en la tercera en X30. A falta de una prueba, Ismael ocupa el segundo puesto de la general X30 en su primer año de Junior, un gran resultado a pesar de tener solo 12 años recién cumplidos.

Precisamente en Campillos se hizo la presentación de los siete pilotos, entre los que se encuentra Ismael Fuentes, que formarán esta temporada la Selección Andaluza de Karting, y defenderán los colores de nuestra comunidad en el Campeonato de España.

La próxima cita será la próxima semana, el 5 y 6 de junio con la primera prueba del Campeonato de España, que arrancará en el Kart Center de Campillos. Para Ismael será una gran oportunidad para medirse con los mejores pilotos del karting nacional y seguir sumando experiencia en la categoría Junior.

El propio piloto aseguró que el fin de semana había sido «muy positivo ya que hemos aprendido mucho». «En la tercera carrera me he sentido muy cómodo, aunque el motor para esta carrera no ha sido todo lo competitivo que esperábamos. Aún así muy satisfecho con el trabajo del fin de semana. Dar las gracias a mi equipo y a mi padre por todo lo que hace por mí. A mis patrocinadores y al Ayuntamiento de Campillos por su apoyo», remarco el joven Ismael Fuentes tras la disputa de la prueba en la localidad de Campillos.