El BeSoccer CD UMA Antequera no faltó a su compromiso de competir ante el Burela a pesar de no haber nada en juego para los malagueños, que ya confirmaron su descenso a la categoría de plata. Sin embargo, el conjunto gallego visitaba el pabellón Fernando Argüelles necesitados de puntos para tener opciones de salvación, pero tuvieron que remontar un marcador desfavorable de 4 a 1 y, finalmente, no pudieron pasar del definitivo empate a 4. En la primera parte el acierto acompaño a los malagueños, con un hat trick de Cobarro, mientras que solo Renato vio portería por parte del Burela. Sin embargo, en la segunda mitad, que comenzó con gol de Joaki aumentando la renta del UMA Antequera, la estrategia de portero-jugador del Pescados Rubén Burela funcionó a las mil maravillas para remontar el encuentro.

Un partido nada fácil de encarar debido a la cercanía de la visita del pasado martes al Palau Blaugrana y las bajas por lesión del máximo goleador, Álex Fuentes (15 dianas), y de Daniel Airoso. A estos nombres hay que recordar el de Dani Ramos que prosigue con la recuperación de su lesión de rodilla. Sin tener en cuenta las bajas y, con un rival enfrente que se encuentra inmerso en la lucha por la salvación, los guerreros universitarios salieron a competir. El capitán Miguel Conde empezó a coger protagonismo en la fase inicial con varias ocasiones seguidas. Un disparo exterior y un mano a mano con Edu. El guardameta salió ganador con grandes intervenciones.

Los visitantes no terminaron de encontrarse cómodos en ningún momento y vieron cómo los anfitriones fueron inclinando la pista hacia su portería. Joaki dio un serio aviso justo antes de la inauguración del marcador. El que no perdonó, en el ecuador del primer tiempo, fue Cobarro. El 41 acertó en colocar la pelota en el sitio justo para que el jugador murciano anotara el 1-0 con un zurdazo potente. La inercia del gol posibilitó ampliar rápidamente la ventaja de nuevo con la firma de Cobarro. Esta vez estuvo muy rápido para mandar a la red un balón que quedó suelto tras disparar Ramón Vargas contra el larguero (2-0). Muchos lances generados en una de las dos áreas, Conejo estuvo acertado con sus paradas hasta que le batió Renato en el 17’. Antes del descanso, Cobarro emergió de nuevo con la tercera diana de su cuenta goleadora particular. Ramón Vargas divisó el desmarque de su compañero dentro del área para mandarle un envío a media altura ante el que solo colocó de forma sutil el tacón superando al cancerbero (3-1).

Los pupilos de 'Moli' no dejaron de luchar, competir y correr sobre el 40x20. Nando se deshizo de un férreo marcaje con un gesto de calidad pegado a la línea de banda y solo le faltó acertar delante de Edu. Un poco más tarde, el pívot malagueño sí avanzó con potencia para habilitar a Joaki que no falló a su cita con el gol (4-1). Tercera jornada seguida en la que ve portería el dorsal 41 con una finalización perfecta aprovechando la asistencia de su compañero.

A partir del cuarto tanto, el encuentro dio un vuelco por completo. El conjunto antequerano tuvo que resistir ante el empuje de su contrincante con el ataque de cinco con portero-jugador. Diego Quintela marcó el 4-2 en una de las primeras jugadas. Moli se vio obligado a pedir tiempo muerto en la fase final, pero en el último minuto, Matamoros y Iago Mínguez firmaron las tablas con el 4-3 y 4-4 respectivamente. Aún hubo tiempo para que Alvarito hubiera anotado la diana de la victoria con un disparo a puerta vacía desde su propia pista que fue despejado por Matamoros con la cabeza justo al límite. Así terminó un duelo con dos partes muy dispares. El BeSoccer CD UMA Antequera recibirá el próximo domingo 30 de mayo, a las 18.00 horas, al Peñíscola en la última jornada de la fase regular en Primera.