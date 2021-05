No se puede negar que el Basket 4Life es un proyecto de éxito. El club se creó en 2018 y en su primera temporada en Primera Nacional ya logró el ascenso a Liga EBA, un logro deportivo que, eso sí, no vino acompañado del empujón económico necesario para subir de categoría. La pasada temporada, la pandemia paralizó la competición cuando los malagueños caminaban con buen rumbo para repetir éxito. Esta Liga 2020/2021, el club presidido por Paco Repiso y dirigido desde el banquillo por Rai López, lo ha vuelto a hacer: campeones de Liga, con ascenso incluido a la Liga EBA, después de una Final Four en Jaén en la que los costasoleños ganaron en semifinales al Multiópticas Baza y en la finalísima al CB Coria sevillano.

Una vez cumplido el objetivo deportivo en la pista, el Basket 4Life ya trabaja en los despachos para conseguir el apoyo necesario para que esta vez no se le escape al club la posibilidad de jugar en una categoría superior.

Rai López se muestra muy orgulloso de la temporada que ha firmado su equipo. "Después de tres años estando ahí arriba, suena sencillo, pero detrás de estos dos títulos y lo bien que lo hicimos la temporada pasada, hasta que llegó la pandemia, lo que hay es mucho trabajo, mucha ilusión, mucha opasión y un grupo directivo con una estructura muy sólida. Tenemos una estructura perfectamente organizada y con todo planificado dentro de nuestras posibilidades. Hemos tenido chicos muy apañados y muy trabajadores, con ayuda de los júniors del CB El Palo, club con el que tenemos un acuerdo de colaboración. Y si juntamos todo lo deportivo y lo extradepoprtivo y luego tienes una pizca de suerte, como tuvimos en la semifinal de la Final Four contra el Baza, pues desemboca en el título y la alegría que nos hemos llevado todos", afirma el joven técnico.

El "presi", Paco Repiso, también se muestra orgulloso de lo conseguido: "Para nosotros ganar el campeonato ha sido un premio. Para los jugadores, por su esfuerzo, dedicación y disciplina. Y para nosotros, porque este es un proyecto sin ánimo de lucro, voluntario y es un gran premio este ascenso", asegura.

Rai recuerda que el novedoso proyecto del Basket 4Life es deportivo, pero también formativo. "El objetivo del equipo cada año es ofrecer un camino a los jugadores que no sea solo el baloncesto. Cada jugador nos presenta un proyecto formativo personal y a partir de eso nosotros les ofrecemos unas becas, con unas características económicas ajustadas a nuestro presupuesto ayudándoles lo máximo posible y luego les hacemos un seguimiento todo el año para que vayan cumpliendo sus objetivos académicos. Si necesitan el carné de coche, de camión, el B1 de inglés, el B2... cualquier cosa que se adapte a sus necesidades y que luego les ayude a acceder al mercado laboral. Ese es nuestro objetivo real y del que surge el proyecto Basket 4Life. Luego somos gente competitiva que trabajamos a tope para ganar cada partido y llegar lo más lejos posible en la categoría en la que estemos", explica.

Repiso incide en esa labor formativa como gran seña de identidad del club que preside. "El pilar fundamental del proyecto es la formación. Lo deportivo es un premio añadido. Subir a Liga EBA pensamos que es estar en la categoría real en la que debe estar este proyecto. Y creo que se ha visto porque es la segunda vez consecutiva que subimos y también por la tipología de los jugadores que forman el equipo. Para los jugadores es muy difícil llegar a la elite, solo unos privilegiados llegan y nosotros somos esa opción "b", les damos la oportunidad de seguir compitiendo a buen nivel pero orientando ya su vida por otro camino, formándose académicamente para entrar en el futuro en la vida laboral".

El presidente del Basket 4Life desvela los números necesarios para poder hacer efectivo el ascenso ganado a pulso en la pista. "El presupuesto esta temporada era en torno a 30.000 euros. Necesitamos unos 60.000. Primero nos sentaremos con Fundación Unicaja, que ha sido nuestro pilar fundamental desde que empezamos y después hablaremos con el resto de colaboradores. También estamos pendientes de llamar a otras puertas para presentarles el proyecto y conseguir llegar a la cifra que necesitamos. Al final no son solo gastos deportivos sino que cada chico cuenta con una beca de una media de 1.000 euros anuales, después hacemos acciones sociales con Málaga Down, Bancosol... No solo gastos deportivos. No queremos perder nuestra filosofía y nuestra esencia, que es cubrir ese hueco que hay entre el jugador que sale de una cantera sin llegar a la elite y que necesita engancharse a la vida laboral con un título universitario o una formación profesional o lo que sea".

Repiso insiste en la filosofía por la que nació este proyecto deportivo y formativo. "Nosotros no buscamos un patrocinador, buscamos colaboradores porque como asociación sin ánimo de lucro que somos buscamos apoyo económico para también llevar a acabo acciones que no son solo deportivas. El que aporta dinero a nuestro proyecto sabe que está ayudando a un chico a estudiar, a que se saque un simple carné de conducir, está participando en acciones sociales porque nuestros jugadores participan a lo largo del año en iniciativas de este tipo. O sea que su dinero va para muchas cosas buenas, además de lo estrictamente baloncestístico".

A Rai no le da ningún miedo el "salto deportivo" que habría que dar de Primera Nacional a EBA, en el caso de que todo salga bien y el club consiga el apoyo para subir: "La diferencia entre EBA y Primera Nacional es la mejora física de los jugadores y a nivel técnico también hay una diferencia. Pero a nivel estructural no hay mucho cambio. El objetivo del club sería el mismo, no se pagaría a los jugadores y se les darían becas para seguir fomentando su educación y su formación tratándose de abrir un hueco laboral. Si subimos también quiero que sigan la mayoría de los jugadores. Soy de los que opinan que si ellos se ganaron el ascenso, son ellos los que deben disfrutarlo. Estamos ya peleando con patrocinadores, creo que este proyecto merece la pena. Llevamos tres años trabajando bien y merecemos que se haga ese esfurzo económico porque esto funciona ayudando a los chicos".

El técnico malagueño es optimista con que esta vez sí se den las condiciones para el salto de categoría. "Después de tres años intentándolo, soy optimista y creo que lo vanos a conseguir, sacando el equipo en EBA, creo que va a ser viable porque tenemos ya un recorrido de 3 años y estamos vendiendo un proyecto con objetivos cumplidos y que debería incluso copiarse en otros deportes".

El presidente también ve opciones serias de que el equipo esté jugando en la Liga EBA el próximo curso. "A día de hoy, soy optimista. Estamos tocando ya varios frentes y soy bastante optimista. Hace dos años el proyecto estaba todavía verde, pero ahora ya son 3 años haciendo mucho ruido, Basket 4Life ya suena por ahí y con 2 éxitos, casi 60 becas dadas, con colaboraciones en acciones sociales... ya no somos un proyecto sobre el papel que no se sabe si va a funcionar o no. Ahora somos ya una realidad", finalizó Repiso.