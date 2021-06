La capital de la Costa del Sol fue el escenario elegido para acoger este sábado la cita reina del calendario autonómico de atletismo, el Campeonato de Andalucía Absoluto. Un evento abierto cara al público que reunió a casi medio millar de atletas (486) procedentes de hasta 70 clubes de la Comunidad y el resto del país en un enclave idílico, el estadio Ciudad de Málaga, que hacía años que no celebraba una cita absoluta como ésta y vivió un gran ambiente acompañado de un aforo de hasta 750 personas.

El primer vencedor de la mañana fue uno de los nombres propios del campeonato y del panorama nacional, el motrileño Lorenzo Hernández (subcampeón de España absoluto e internacional), que no halló rival en el lanzamiento de disco. Tampoco defraudaron algunos de los nombres propios del Campeonato y se coronaron a lo largo del día varios miembros actuales de la selección española como el velocista gaditano Pablo Montalvo (FC Barcelona), en el 100; el jiennense Alberto González (Unicaja Jaén) en el martillo o la cordobesa Carmen Avilés (Club Los Califas), en el 200.

Eso sí, más allá de grandes exponentes internacionales como ellos, ante la ausencia de otros grandes nombres andaluces, en plena preparación olímpica, se vivió una gran exhibición del talento de la cantera autonómica, ansiosa de coger el relevo de los ‘grandes’.

El medallero quedó muy repartido, aunque sin duda hubo dos clubes que volvieron a sobresalir: el Trops Cueva de Nerja, con un total de 35 metales (11 oros, 12 platas y 12 bronces) y el Unicaja Jaén Paraíso Interior, con 14 (8 oros, 2 platas y 4 bronces). El tercero en el medallero fue el Bahía de Algeciras, con 7 preseas (5 oros, 1 plata y 1 bronce).

En el caso de los medallistas malagueños, reunieron un botín de 28 metales:

Seis oros: de Borja Vivas, en peso; Blanca López (Trops Cueva de Nerja) en martillo; Cristóbal Valenzuela, en los 3.000 obstáculos (8:54.48); Nneka Ezenwa (Trops Cueva de Nerja), en disco (40,28); Paula Clavero (Trops Cueva de Nerja), en el 400 (55.43) y la catalana con licencia malagueña Carla Franch, en pértiga (4,02).

Ocho platas: de Alejandro Romero (TropsCueva de Nerja), en 110 vallas (14.30); Alexis Gastón Ahumada (Trops Cueva de Nerja), en disco (43,52); Alejandra Peláez (Mijas), en triple salto (11,54); Nieves López (Trops Cueva de Nerja), en jabalina (35,11); Candela Guijarro (Trops Cueva de Nerja), en altura (1,64); Javier Troyano (At. Málaga), en el 200 (21.63); Laura Aguilera (Antequera Los Dólmenes), en longitud (5,44) y Eva Salcedo (Trops Cueva de Nerja), en los 5 kilómetros marcha (25:14.39).

Catorce bronces: de Alexis Gastón Ahumada (Trops Cueva de Nerja) en peso (14,57); Candela Guijarro (Trops Cueva de Nerja), en triple salto (11,52); Isabel Velasco (Unicaja Jaén), en el 100 vallas (14,66); Sandra López (Trops Cueva de Nerja), en martillo (40,98); David Fernández (Mijas), en triple (13,66); Vanessa Salgado (Trops Cueva de Nerja), en el 100 (12.43); Evelin Quevedo (Mijas), en altura (1,57); Manuel Campaña (Mijas), en jabalina (54,62); Elena Paulano (Unicaja Jaén), en el 400 (57.57); Daniel Ariza (At. Málaga), en el 400 vallas (55.78); Lidia Martín (Trops Cueva de Nerja), en el 800 (2:17.89); Carlos Salcedo (Trops Cueva de Nerja), en el 3.000 obstáculos (9:19.02); Janine Lima (At. Málaga), en el 5.000 (19:09.22) y Alejandro Bañasco (At. Málaga), en los 5 km marcha (23:07.13).