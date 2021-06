El malagueño Alejandro Davidovich confesó sentir "muchas emociones" tras lograr el domingo en Roland Garros su primera clasificación para cuartos de final de un Grand Slam, pero aseguró que no se conforma con eso y que lo dará todo para estar en semifinales. "Ahora siento muchas emociones, estoy cansado, porque esto es duro, todos los partidos son largos, pero muy contento del trabajo que hemos hecho y de disfrutar unos cuartos en Roland Garros", dijo tras derrotar al argentino Federico Delbonis, 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.

Pese a las casi tres horas de duelo y después de que en sus dos partidos anteriores jugara a cinco sets, afirmó que se encuentra en condiciones físicas de afrontar un nuevo duelo. "Me veo con un físico bastante bueno. Acabar un partido exigente y con mucha tensión de hacer mis primeros cuartos suma la tensión, pero a nivel físico estoy bastante bien. Pero tengo un día para recuperar y estar al cien por cien el martes", comentó.

Davidovich agradeció el cariño del público: "Jugar aquí, en París, es como jugar en casa, la afición y la gente está a tope y cantando mi nombre. Eso me suma muchos puntos, me da más energía para seguir luchando y sufriendo cada bola". "Ahora solo quiero descansar, que está siendo una semana bastante dura y lo que tenga que venir bienvenido sea", dijo.

Davidovich señaló que acude a cada torneo para ganarlo y no supo decir si se había visto en cuartos de esta edición de Roland Garros. "Es algo esperado y no esperado, cada partido es un mundo y yo he dado mi máximo y estoy contento de estar en cuartos. Vamos a darlo todo para estar en semifinales", comentó