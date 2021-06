«Suso Gallardo no tiene que renovar, tiene contrato vitalicio en este club»... Son palabras de la presidenta, Pepa Moreno, poco después de acabar la temporada, dando por hecho lo que era un secreto a voces y que ayer se hizo oficial por parte del club: Suso Gallardo será la próxima temporada el entrenador del Costa del Sol Málaga, nueva denominación a partir de ahora del antiguo Rincón Fertilidad.

El técnico malagueño ha sido el gran artífice del éxito de un equipo que ganó la Copa de la Reina, la Supercopa y la EHF European Cup, en una temporada 20/21 que pasará a la historia del deporte malagueño y andaluz.

El próximo 1 de agosto volverá a ponerse el pantalón corto y sacará la pizarra del armario para afrontar la nueva temporada en la que tendrá a las mismas jugadoras a sus órdenes. Estela Doiro, las gemelas Lopez Jiménez, Silvia Arderius, Merche Castellanos, Paula García... todas las jugadoras ya han renovado su contrato con el club y los acuerdos se irán haciendo oficiales próximamente.

Será un mercado estival tranquilo para el Costa del Sol Málaga, en el que solo se busca como prioridad una jugadora de primera línea, a poder ser zurda, alta y con buen lanzamiento, que complemente a esas «locas bajitas» que tantas alegrías le han dado al balonmano malagueño este pasado curso.

Gallardo se mostró feliz por la renovación: «Creo que la temporada no ha podido ser mejor. En menos de diez meses hemos ganado tres títulos, algo que parece normal. El club ha crecido mucho no sólo a nivel de títulos, también en infraestructura. Ojalá sea el punto de inflexión para seguir creciendo y asentarnos aún más en la categoría», asegura. «Creo que no se puede pedir más, con 34 años, llevando dos al frente del primer equipo, en mi ciudad, en mi casa y encima conseguir títulos, la verdad que ni en mis mejore sueños lo habría soñado» explica.

Con respecto a su continuidad, Suso Gallado lo tiene claro. «Sentir siempre el respaldo de Pepa, que para mí es como una hermana, es fundamental. Desde el primer día siento su apoyo, el de Carmen Morales, como presidenta de honor y del resto del club y para mí es un punto a favor para estar donde estoy» admite.

Sobre es refuerzo que está por venir, el técnico confía en «traer un fichaje que nos dé un plus de calidad para mantener el nivel y estar en la pomada para luchar por los títulos». Pensando en el futuro, Gallardo considera que «la exigencia me la impongo yo, es cierto que la gente nos espera, nos ponen en todas las quinielas, pero el equipo, exigente, ambiciosos, tiene recorrido y seguro nos dará muchas alegrías» añade.

Con respecto a los objetivos para el próximo curso, el técnico malagueño entiende que «Europa tiene que ser un objetivo siempre ya que nos permite luchar hasta final de temporada y es un aliciente para la plantilla» comenta con respecto al reto continental del próximo año, sin renunciar a la liga «donde intentaremos ser más regulares y para ello es obvio que tenemos que tener un mayor fondo de armario».

En cualquier caso, Suso Gallardo cree «que no tenemos que obsesionarnos con ninguna competición en especial, tenemos que pelearlas todas, pero es cierto que pelear por la liga y Europa nos hace estar alertar y pendientes durante los 10 meses de competición».

El entrenador malagueño cree que estos éxitos tienen que repercutir positivamente en la base. «Creo que debemos crecer desde la base, estamos haciendo bien las cosa, trabajando codo con codo con el club filial Málaga Norte, que prácticamente ya somos uno, y ojalá el próximo año tengamos el pabellón esté cada vez más lleno».