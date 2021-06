Movimiento estratégico del Costa del Sol Málaga, que sigue poniendo piedras en un proyecto ilusionante para la temporada 2021/22. Silvia Arderius renueva su compromiso con el equipo malagueño, del que seguirá llevando el timón por segunda campaña seguida. Magia y talento al servicio del club de una de las jugadoras preseleccionadas por Carlos Viver para defender a España en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano.

La madrileña fue una de las piezas básicas para Suso Gallardo en una campaña histórica. “Es algo muy, muy difícil. Hace muchos años que ningún club lo consigue y es precisamente por la dificultad que tiene. Tienes que estar muy concentrado durante mucho tiempo de la temporada y no fallar. Eso hace que la dificultad sea máxima. Yo pensaba que el proyecto era bueno, pero que era un poquito más a largo plazo. Los éxitos y los objetivos se han conseguido pronto”, afirma la central, que ya se pone retos: “Creo que es más difícil mantenerse que llegar. Hay varios equipos que en otros años han conseguido ganar algún título, pero lo difícil viene ahora. Mantenerse y consolidarse creo que lo vamos a demostrar ahora en los años venideros. Es lo más complicado. Seguir ganando, seguir manteniéndote ahí”.

Arderius, tras ganarlo todo en el País Vasco, apostó por Málaga y le salió cara. “Ha sido un año muy especial en todos los sentidos. Me he sentido muy a gusto, que es lo que buscaba en Málaga. A veces hace falta cambiar de aires, no porque estaba mal en Bera Bera porque estaba de lujo, pero a veces te hace falta salir de esa zona de confort. Cambiar de aires para recuperar esa alegría. Esa forma de vivir el balonmano, que es diferente para clubes que están en época de crecimiento”, explica, para profundizar: “He crecido como jugadora, he mejorado algunos aspectos del juego que quizá en otros años no exponía tanto. El lanzamiento exterior creo que lo he mejorado bastante y en eso estoy contenta”.

La madrileña tiene claro con qué título se queda, pese a que fue MVP de la Supercopa de España. “Con la Copa de la Reina en casa, sin duda. Fue muy especial, veníamos de cuatro meses sin competir y el equipo nuevo. La pillas con muchas ganas, es en tu casa con tu público. Fue muy especial. Es el primer título en la historia del club, es un momento único en la vida. Sobre todo, de toda esa Copa me quedo con la victoria en semifinales por penaltis, marca esos detalles que te hacen ser campeón o no. Esos momentos de alegría y de éxtasis en el equipo. Recuerdo a todo el mundo saltando, tenemos un montón de fotos super bonitas de ese día”, reconoce.

Ahora espera que el Costa del Sol Málaga dé un paso más. “Ya no eres el que da la sorpresa. Todo el mundo te espera, todo el mundo espera mucho de ti. Jugar un poquito con esa presión, con esas expectativas desde el principio”, analiza la jugadora, que habla de lo complicado del desafío que viene: “Es un premio que la gente cuente contigo. Que empiece la temporada que viene y la gente piense que el Málaga es un candidato. Es un premio. Es difícil ganárselo y lo hemos hecho. A partir de ahora hay que jugar con ello, hay que ser conscientes de donde estamos y los equipos que hay por delante. Ganar es muy complicado. Hay segundos que definen si ganas o no, por lo que no sería justo quedarse sólo con los títulos”.

También tiene un recuerdo para la afición Silvia Arderius, a la que espera con los brazos abiertos en la nueva temporada. “Gracias por todos los momentos que nos han dado estos años cuando han podido estar porque la verdad que volver a jugar con gente fue muy especial. Para nosotros es fundamental. El deporte es un espectáculo y si no hay público pierde su esencia. A nosotros nos cuesta meternos más. Nos llevan en volandas. Le diría que se enganchen a este equipo, que el año que viene venga más gente. Que se animen porque creo que difícilmente alguien va a pisar el pabellón y no se lo va a pasar bien”, termina.