El esteponero Keanu Merten es una de las más firmes promesas del kitesurf en Europa. Lo demuestra su ya extenso palmarés. Pero a sus 15 años ya puede presumir, además, de haberse estrenado como campeón de España en categoría absoluta. Es cierto que este año, como consecuencia de la pandemia, la competición ha quedado reducida a un formato virtual en vídeo. Sin embargo, sus mentores reconocen que sin estas restricciones iba camino de mejorar el segundo puesto que en 2019 conquistó en la denominada Spain Kiteboarding League.

Que no haya habido competiciones presenciales, no impide que Málaga pueda celebrar este verano que un adolescente haya inscrito en letras de oro su nombre en la recién establecida Video King SLK. Pero no menos singular resulta el premio añadido para la Costa del Sol de tener a otro talentoso joven esteponero, en concreto a Rafael Montero, como ganador de dicha competición en categoría sub-16. «Los participantes han competido de manera virtual, grabados con cámaras de alta definición desde la orilla y luciendo sus maniobras», apuntan fuentes federativas.

Los vídeos fueron registrados durante este pasado invierno, aprovechando en la playa esteponera de Guadalmansa vientos de Poniente de hasta 75 kilómetros por hora, combinados con olas de Levante de hasta dos metros. Fue un escenario perfecto para los riders locales más aventajados. Merten tuvo el privilegio de imponerse en todas las mangas, como prueba de su destreza y del prometedor futuro que le aguarda en tan exigente deporte.

Camino de cumplir los 16 años, el próximo 28 de julio, este deportista nació en la localidad alemana de Saarbrücken. Sin embargo, su formación la ha desarrollado en su tierra adoptiva, el término de Estepona, donde ha practicado surf, kitefoil y skateboarding, además de kitesurf. Entre sus trucos favoritos subraya el triple front rodeo o el boogieloop, con los que tantos puntos ha podido sumar en distintas competiciones.

Merten reconoce que detrás de este éxito está su entorno familiar, en especial la figura de su padre, Eric, así como diferentes patrocinadores que le facilitan material y determinados gastos derivados de su disciplina: Duotone Kiteboarding Spain, Ion Spain, Wet Watersports, Karma Surf Shop, Freedom Kite School o Pata Negra Surf Tarifa.

Para quien fuese «rookie del año» o «revelación» nacional del kitesurf en 2018, después de su octavo puesto en la general absoluta, con adultos, o campeón de España sub-16 hace ahora dos temporadas, los próximos retos presenciales los vivirá durante el mes de agosto. En tierras alemanas participará en el Mundial GKA y en Tarifa disputará el Mundial júnior GKA. Ya en septiembre completará este atípico año, también en la costa tarifeña, con la última prueba del Nacional SKL.