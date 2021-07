El CAB Estepona sigue definiendo el proyecto de lo que será la plantilla que dispute la primera temporada de la Liga Femenina Challenge. En esta ocasión, Lucía Cazorla se ha convertido en la cuarta pieza que renueva con el club y cumplirá su décima temporada en el equipo de la Costa del Sol que se ha convertido en su segunda casa y que la ha visto crecer.

La base comenzó la temporada pasada siendo una pieza muy importante en el equipo junior, a pesar de tener edad de cadete, lo que le valió para subir al Primera Nacional. Allí promedió 10,37 puntos y también partió en el quinteto inicial en la mayoría de partidos que disputó. Además, fruto del trabajo, debutó con el equipo de Liga Femenina 2 alcanzando los cuatro puntos y dos rebotes en cinco minutos. E incluso ha llegado a jugar con la Selección Española, así como la andaluza y la malagueña.

“Es una base alta que ha ido creciendo desde pequeña en el club y su evolución la pasada temporada ya le hizo llamar a la puerta del LF2, con el que llegó a debutar, y ahora estará en dinámica con el Liga Femenina Challenge a la vez que sigue formándose”, ha valorado Bea Pacheco, entrenadora del primer equipo de CAB Estepona. Además, también ha querido resaltar su papel en el equipo: “Para mí es una jugadora más de la plantilla pero, como con el resto, el trabajo individual tendrá un enfoque concreto, en su caso sin olvidar su edad y que la intención del club es lograr tener en Lucía una base del equipo senior para muchos años”.

La jugadora canterana no esperaba recibir la oportunidad de debutar con el primer equipo tan pronto: “Nunca me hubiese imaginado poder ser parte de la primera plantilla y menos a esta edad. Siempre he invertido mucho tiempo en este deporte y he trabajado durante muchos años, pero para mí llegar a donde estoy ahora era impensable”. Lucía Cazorla, que ya sabe que tendrá la oportunidad de aprender y de compartir cancha con la exjugadora de Unicaja Femenino Gema García, ha querido expresar lo que siente por el CAB Estepona: “Me siento muy orgullosa y agradecida de que cuenten conmigo para ello, ya que es el club de mi vida y jugar aquí siempre será como estar en casa”.