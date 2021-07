El CAB Estepona ha hecho oficial su quinto fichaje: Marlene Aniambossou. La jugadora nacida en Benín llega a Málaga para dar su salto a Europa y vivir así su primera experiencia como profesional tras formarse en la Universidad de Utah State en Estados Unidos. Aunque la intención del cuerpo técnico es que ocupe la posición de pívot en la cancha, la deportista puede ocupar ambas posiciones del juego interior.

Tuvo experiencia baloncestística en Florida, más tarde en Texas y acabó en su última universidad para promediar en la pasada temporada 9,4 puntos y 5,4 rebotes en 20 minutos de media en pista, lo que le sirvió para ser reconocida como la mejor sexta jugadora de todas las conferencias. Ahora pasa a tener un contrato profesional y se estrenará junto al CAB Esepona en la Liga Femenina Challenge para cumplir otro de sus sueños como es jugar en Europa.

Bea Pacheco, entrenadora del conjunto malagueño, ha valorado positivamente lo que puede aportar Aniambossou al equipo: “Pensamos que tiene unas condiciones físicas muy interesantes para esta categoría y en Estados Unidos ha demostrado estar capacitada para jugar en esta liga y ser una pieza importante del equipo”, teniendo su cuenta su 1,85 metros de altura y todo lo que puede aportar en el juego interior. “Ha jugado en una buena universidad como Utah State y es el momento de que demuestre que puede ser una jugadora muy útil en el baloncesto europeo. Nosotros apostamos por ella porque consideramos que nos puede aportar en ambos lados de la cancha”.

Por su parte, la nueva jugadora interior ha confirmado el papel que puede desempeñar en la plantilla: “Soy una jugadora a la que le encanta jugar al poste bajo y tener conexión en la cancha con mis compañeras para así encontrar ventajas, pero sin duda me encanta que el equipo defienda duro y yo ayudar a ello en la pintura”. Aún le quedan algunas semanas para viajar a Estepona para empezar la temporada, pero sus expectativas van más allá del propio deporte: “En España espero que me hagan sentir como en casa, conseguir que seamos una familia y me vean así, estoy muy emocionada de poder ser parte de un proyecto en el que estoy segura ocurrirá eso". Promete trabajar duro con el resto de sus compañeras y hacer disfrutar a la afición con el juego del equipo.