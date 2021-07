María Pérez continuará un año más vistiendo la camiseta del Costa del Sol Málaga y completará su segunda temporada siendo jugadora de la plantilla a todos los efectos. El equipo ha cumplido su prioridad de mantener el bloque que ensalzó al balonmano de la ciudad hasta hacerlo campeón y la canterana se convierte así en la duodécima renovación de la plantilla.

“Seguir aprendiendo de las compañeras, de Suso y de todos. Y seguir aportando lo que pueda al equipo y afianzándome” es el deseo que la malagueña quiere transmitir a la afición y también a las jugadoras que se encuentran en las categorías base: “Que crean, que sigan trabajando, que no es un objetivo que se cumple a corto plazo. Hay que trabajar mucho. Que no descuiden los estudios y que luchen por los sueños que tengan”.

El equipo afronta una dura temporada que será igual o más exigente que la anterior: “Estamos en tres competiciones, encima tenemos la previa de la Copa de la Reina, y va a depender mucho de que nos cuidemos, de que rotemos, todas tenemos que aportar y seguir confiando en el grupo. Y seguir trabajando, que eso no va a faltar”. Aunque guarda buen recuerdo de lo que ha vivido hasta ahora con el grupo: “Ha sido una temporada espectacular, increíble. Me quedo con el título de Europa, tengo el recuerdo del final. Los pelos de punta, fue increíble”.

No obstante, el equipo no ha perdido el hambre: “Muchas ganas y mucha ilusión, el grupo se mantiene y hay muchas ganas de seguir y de afianzarnos en la zona alta. Viene un reto importante” y afrontan el reto de ser uno de los equipos a batir durante el año: “Son tres títulos y ya no somos el equipo que puede sorprender. Van a venir con ganas de ganarnos, a competirnos y sin ninguna presión. Ahora es cuando tenemos que demostrar que queremos estar verdaderamente arriba y que estamos preparadas para ello”.