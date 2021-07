El Costa del Sol Málaga aseguró hace unas semanas que iba a mantener a los pilares fuertes que hicieron historia en la temporada 20/21 y lo ha cumplido. Laura Sánchez, una de las joyas de la cantera, se ha convertido en la decimocuarta renovación del equipo de Suso Gallardo que continúa apostando por una plantilla ganadora.

La joven extremo malagueña pudo continuar avanzando en su desarrollo como jugadora y, como todas sus compañeras, guarda especial recuerdo de la anterior temporada: “Un montón de recuerdos bonitos y sobre todo se me viene a la cabeza, como es normal, cada vez que hemos levantado un título. Es algo que no vamos a olvidar nunca. Quizá no lo esperábamos, pero salió redondo. De aquí para arriba y a seguir creciendo”.

Tampoco le teme a la exigencia que está por venir: “Es un plus para que estemos más motivadas y queramos seguir ganando más títulos. No es para acomodarnos o para decir que está todo el trabajo hecho. Queremos seguir mejorando cosas. Es difícil ganar tantos títulos, pero... Si ganamos la liga sería la guinda. Hay que seguir trabajando para poder volver a ganar esos títulos”.

El Costa del Sol Málaga comienza esta semana la pretemporada y la malagueña está preparada para todo: “Llego muy motivada porque se está planteando una temporada muy bonita, llena de muchos retos. Vienen cosas mejores y más bonitas. Ilusión sobre todo y ganas de ver a mis compañeras”. Además, su deseo es “seguir trabajando para poder soñar en grande como están haciendo Merche y Sole”.

Lo cierto es que Laura Sánchez ha podido jugar este verano la EHF Championship 2021 con las Guerreras Junior. Tal ha sido la mejora que la extremo se ha convertido en una referencia para el balonmano base y asegura “que sueñen porque cualquier día pueden estar donde nosotros hemos estado esta temporada”. Su mensaje final es para la afición del Costa del Sol Málaga: “Que se abonen, que vengan a vernos los partidos porque les vamos a hacer disfrutar”.