La Real Federación Neerlandesa de Fútbol hizo oficial este miércoles el nombramiento de Louis van Gaal como seleccionador de Países Bajos, una posición que ocupará por tercera vez.

"El fútbol neerlandés siempre ha estado cerca de mi corazón y, en mi opinión, el puesto de entrenador nacional es clave para el avance de nuestro fútbol. Considero un honor entrenar a la selección holandesa", dijo Van Gaal en un comunicado de la federación.

Países Bajos juega entre el 1 y el 7 de septiembre tres partidos contra Noruega, Montenegro y Turquía que serán clave para decidir el primer puesto del grupo G -la 'Oranje' va segunda- clasificatorio para el Mundial de Catar 2022. "Hay poco tiempo para los próximos partidos de clasificación, que son inmediatamente cruciales para nuestra participación en el Mundial, por lo que la atención se centra inmediatamente al cien por cien en los jugadores y en el enfoque que debemos utilizar", aseguró el técnico.

El nombramiento de Van Gaal, que sucederá a Frank de Boer, se produce a pesar de que criticó recientemente a los jugadores de la 'Oranje', pues dijo que "un montón de estrellas glorificadas no pudieron hacerlo', en referencia a la eliminación de Países Bajos en los octavos de final de la Eurocopa.

"Ya he hablado con varios jugadores y me he reunido con el personal técnico de la selección, tengo muchas ganas de trabajar junto a ellos", indicó este miércoles Van Gaal.

Uno de los directores técnicos de la federación, Nico-Jan Hoogma, alabó a Van Gaal y dijo que es un entrenador "con cualidades excepcionales, rápido y que se anticipa", y que contactaron con él poco después de la eliminación en los octavos de final de la Eurocopa.

"Hemos hablado con frecuencia desde entonces. En los últimos días, hemos podido pulir los detalles y poner los puntos sobre las íes. Estamos contentos de que Louis asuma el trabajo", aseguró Hoogma.

Van Gaal estuvo a cargo de Países Bajos en dos ocasiones anteriores: entre 2000 y 2001, después de dejar el Fútbol Club Barcelona, y entre 2012 y 2014, cuando consiguió el tercer puesto en el Mundial de Brasil.

Con el nuevo seleccionador llegan a la 'Oranje' Danny Blind y Henk Fraser, que ejercerán como asistentes, y Frans Hoek, quien será el entrenador de porteros.