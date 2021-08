El pasado sábado, Carla Viegas, junto a la selección española U16, se proclamó campeona del FIBA Youth European Challenger de San Fernando, consiguiendo una plaza para la Copa del Mundo U17. Con un balance de cinco victorias y ninguna derrota, la sampedreña vuelve a la provincia con una sonrisa y habiendo puesto el broche de oro a un torneo espectacular con una gran actuación global. «Al principio estábamos todas muy nerviosas, porque era la primera vez que jugábamos con otros países y no sabíamos cuál era su nivel. Después del primer partido, nos tranquilizamos, porque sabíamos que íbamos a poder con esto» afirma Carla.

La jugadora del CAB Estepona, que es una innegable especialista desde el triple, anotó en el torneo 36 puntos, todos desde la línea de 6.75. Con un tiro rápido y haciéndose hueco en el perímetro, Viegas clavó cinco triples ante Lituania y otros cuatro ante Ucrania. «En este Challenger, solo he tirado de tres. Pensaba que se me iban a pegar más y no lo hacían. Por eso, no me ha hecho falta hacer otras cosas y tiraba siempre», explica.

Una noticia inesperada

Aunque ha dejado unas sensaciones muy positivas en San Fernando, su plaza entre las doce mejores jugadoras del país fue una noticia inesperada. «Cuando me dijeron que estaría entre las seleccionadas no me lo podía creer. No podía estar más contenta», confiesa Carla. «Había ido a todas las convocatorias de la temporada y era la única chica que había tenido minutos de calidad en Liga Femenina 2, porque acabó como la mejor triplista del Grupo B. Eso nos daba una idea de que podía ser seleccionada, pero podían pasar mil cosas», explica a La Opinión Dani Viegas, su padre.

Finalmente, la llamada de la Federación llegó y su sueño se hizo realidad. Sin embargo, el billete al torneo iba a resistirse un poco más, ya que hasta el último momento Carla no sabía si iba a poder jugar: «Todas las jugadoras nos teníamos que hacer una prueba antes de viajar. Yo veía que todas mis compañeras iban mandando sus resultados, todos negativos, y los míos no llegaban. Eso fue un viernes y el lunes debíamos volar», cuenta entre risas, aunque asegura que ese fin de semana estuvo muy inquieta. «Tuve la mala suerte de que el laboratorio en el que me hice las pruebas había perdido mis muestras al poner mal mi apellido. El domingo, casi a las doce de la noche, tuve que ir con mi padre a hacerme una PCR y, por fin, me dieron los resultados, si no me hubiera tenido que quedar en tierra», explica.

A partir de allí, Carla sabía que ese era solo el principio y que debía seguir trabajando como había hecho hasta entonces: «Nos levantábamos, desayunábamos e íbamos a entrenar dos horas. Después comíamos, descansábamos y otra vez volvíamos a entrenar dos horas. Cenábamos y nos íbamos a dormir». Esta experiencia duró un mes, un tiempo en el que la sampedreña aprovechó para divertirse también con sus compañeras, con las que muchas ya había coincidido. «Ha sido genial. Esta vez hemos podido estar más tiempo juntas, ya que normalmente solo estamos una semana. Durante ese mes, he tenido la oportunidad de conocerlas un poco más a todas», asegura.

La pasión por el baloncesto le viene a Carla de su padre, al que admira y considera su modelo a seguir. «Por muchos éxitos que consiga, siempre le digo que tiene que seguir trabajando, humildemente y con la boca cerrada», afirma Dani Viegas. Ella es consciente de que su punto fuerte es el tiro, pero, aun así, debe seguir trabajando en los demás aspectos para no «estancarse».

«Esta temporada he estado preparada para recibir y tirar. Me he quedado un poco en mi zona de confort, por eso tengo que seguir practicando y atreverme a hacer otras cosas para no ser predecible y confundir a la defensa», explica la jugadora, que esta pasada temporada ha jugado la mayor parte del tiempo en Liga Femenina 2, debido a la ausencia de competición en su categoría por la Covid-19. Su labor en el equipo ha sido especializarse en el tiro de tres.

Los dos próximos años va a seguir en su línea, trabajando tanto en la pista como en clase, con el fin de cruzar el charco y formarse en una universidad estadounidense. Aunque es un objetivo que cada vez ve más cerca, tampoco descarta la posibilidad de quedarse en España. Por lo pronto, Carla tiene la vista puesta en la convocatoria de la selección andaluza, que tendrá lugar en Marbella los días 23 y 24 de agosto.