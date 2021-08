Mala suerte para el Costa del Sol Málaga (antiguo Rincón Fertilidad). La primera línea María Pérez regresa del Torneo de Elche, disputado este fin de semana, con una lesión en la rodilla que a falta de que las pruebas médicas lo confirmen en las próximas horas, podría apartarla de las pistas durante varios meses.

La joven y prometedora jugadora malagueña se lesionó el sábado durante el partido de pretemporada contra el Rocasa Gran Canaria y las primeras exploraciones a las que se ha sometido revelan una lesión importante. La canterana será sometida el martes a una resonancia para saber el alcance definitivo de sus problemas físicos, pero las perspectivas no son nada buenas.

La baja de Pérez es especialmente problemática para Suso Gallardo ya que María es el recambio principal de las tres titulares de la primera línea: Estela Doiro, Espe López y Silvia Arderius. Hay que tener en cuenta que durante todo el verano, el club malagueño ha estado atento al mercado en busca de una jugadora para esa demarcación, la más debilitada en la plantilla y que ahora se queda muy corta de efectivos.

Se ha buscado con insistencia una lateral, diestra o zurda, con centímetros, buen lanzamiento y capaz de ayudar con su físico en defensa. Ninguna de las negociaciones abiertas llegaron a buen puerto durante todas estas semanas pasadas, incluso se había ya asumido empezar la temporada sin ese fichaje a la espera de ver cómo se desarrollaba la temporada. Pero ahora, sin María, lesionada de larga duración, es ya obligatorio fichar porque el equipo se ha quedado muy cojo en su primera línea. Es virtualmente imposible competir por grandes logros sin recambios de garantías para los puestos de lateral y central, justo lo que la internacional en categorías inferiores malagueña aportaba al equipo.

Los problemas para Suso Gallardo no se quedan ahí. Rocío Rojas no viajó este fin de semana a Elche porque también tuvo problemas en una de sus rodillas la pasada semana. La inflamación ha ido a menos estos últimos días y hay que esperar también a su evolución, pero no parece que su lesión sea tan grave como la de su compañera.

Está claro que el inicio de la pretemporada para las "panteras" de Susos Gallardo no está siendo todo lo bueno que cabía esperar. En las próximas horas, una vez se confirme el tiempo de baja de María Pérez, podría haber novedades. Se necesitan una o dos jugadoras para completar la plantilla. No es el mejor momento para acudir al mercado, pero no queda otra.