El Club Baloncesto Marbella ha hecho oficial la renovación de Rafa Piña como entrenador del equipo para la próxima campaña. El técnico marbellí cumplirá una nueva temporada al frente del equipo azulón, al que hace tan solo unos meses consiguió llevar hasta los cruces de ascenso de categoría.

Piña regresó al club en diciembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave en los esquemas del equipo. Hombre de la casa, esta temporada buscará dar un nuevo salto de calidad al equipo y no renunciar a nada. El técnico se muestra “muy agradecido por la oportunidad que me brinda el club de continuar el proyecto que empezamos hace dos temporadas. Me encuentro muy ilusionado y con muchas ganas. Todos esperamos que sea una gran temporada y que crezcamos mucho como grupo”.

Al hablar de la temporada anterior, “el equipo demostró que podía llegar hasta donde quisiera, pero en el cruce de cuartos de final nos tocó un rival que jugó mucho mejor y que llegó a la eliminatoria más entero. Para esta temporada todos tenemos un objetivo claro, pero hay que trabajar todos los días sin dejarse nada”.

La renovación de Rafa Piña es la primera que se hace oficial y no es más que la base de un equipo que a buen seguro volverá a ilusionar a una afición a la que el baloncesto le corre por las venas. “A nuestra gente queremos decirle que estamos deseando volver a sentirlos en las gradas. Queremos devolverle en la pista todo el apoyo que nos han dado en los últimos meses tan complicados que hemos pasado todos”.