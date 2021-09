Renovación de lujo para el CB Marbella, que hace oficial la continuidad de Adri Fuentes en el proyecto azulón. El base malagueño, que llegó a Marbella en la primera temporada del equipo en LEB Plata, se ha convertido en santo y seña de una afición del Carlos Cabezas que volverá a disfrutar del capitán del equipo una campaña más.

Fuentes aterrizó en el CB Marbella en el proyecto de la temporada 2019-2020 y ha jugado un total de 50 partidos con el escudo marbellí en el pecho. El año pasado, justamente en la campaña más exitosa del club en LEB Plata, el director de juego rozó los mejores números de su carrera, con 11,3 puntos por encuentro y 3 asistencias por encuentro en 25 minutos de juego.

Con 34 años cumplirá su 17º temporada como profesional desde que empezara jugando en Liga EBA con la cantera de Unicaja allá por el año 2005, aunque ya siendo categoría júnior hacía sus pinitos con los «mayores».

Para Rafa Piña era una prioridad volver a tener a Adri Fuentes en el equipo, ya que «tiene una gran experiencia en esta categoría y nos da ese plus que necesitamos en muchos partidos. Qué vamos a decir de él. Ya es su tercera temporada en el club, donde es el capitán y nuestro director de orquesta perfecto». Además, para el técnico, tener a un jugador de este perfil «es una garantía, porque la responsabilidad del director de juego es enorme. Debe interpretar fielmente las intenciones y filosofía del entrenador. Marca el tiempo del equipo y ahí nosotros tenemos mucho ganado».

Por su parte, el capitán del equipo valoró su renovación como «algo que tenía en la cabeza desde hace tiempo. Es cierto que tenía otro año más firmado con el club, pero a estas alturas de mi carrera, con el año tan difícil que hemos pasado todos, siempre hay que valorar muy bien las cosas. Me encuentro muy bien, he trabajado duro este verano y la confianza que me da Rafa es importante. Estoy muy a gusto en el equipo, en la ciudad, siento el cariño de la gente y seguro que esta temporada volveremos a dar un paso al frente».

Sobre lo que espera del equipo este año y cuando aún están en las retinas de muchos los cruces ante CB Prat de la temporada pasada en la que casi se consigue el ascenso a LEB Oro, el malagueño sabe que «el sueño de todos evidentemente es ascender, pero al igual que el año pasado no era un objetivo y estuvimos cerca, este año pasa lo mismo. No nos marcamos nada. Ojalá igualemos lo que hicimos en la temporada anterior, sería muy buena señal, pero con que nos respeten las lesiones y no haya tantos parones en el calendario… Ya el trabajo lo ponemos nosotros en cada entrenamiento y en cada partido».