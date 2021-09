No solo hay cambios en la plantilla de jugadores del CB Marbella, sino también en el cuerpo técnico. Branko Macura, entrenador serbio con una dilatada experiencia en el mundo del baloncesto, será el entrenador asistente del equipo LEB Plata para la próxima temporada. Junto a Rafa Piña formará una dupla que promete mucho trabajo alrededor de un equipo que quiere igualar por lo menos los resultados de la campaña anterior.

Branko Macura (12.09.1984, Indija, Serbia) comienza a entrenar en Indija, un pueblo situado entre Belgrado y Novi Sad, allá por el año 2008. Allí estuvo trabajando durante seis temporadas en el desarrollo y formación de jugadores de cantera, llegando muchos de ellos a jugar en la selección nacional en la mayoría de sus categorías. En 2014 orienta todo su trabajo en el desarrollo individual de los jugadores y trabaja en campamentos a nivel internacional y de gran prestigio, como en Praga o Novi Sad, para pasar a convertirse en 2018 en entrenador principal de la academia de baloncesto PSSA Dubai-UAE. Así, este mes de septiembre, desembarca en Marbella para ser la mano derecha de Rafa Piña y seguir creciendo como entrenador, y además, ayudar al desarrollo de la cantera y escuelas con las que el CB Marbella tenga vinculación alguna.

La llegada de Macura a Marbella está siendo una “grandísima experiencia. Me encanta la ciudad y la gente del club está haciendo que me sientan como en casa. Están muy pendientes de que no me falte nada”. Sus primeros días junto a Rafa Piña “están siendo muy buenos, es un entrenador con mucha carisma que sabe sacar lo mejor del equipo. He venido a un club en el que voy a estar muy feliz”.

Tanto Rafa Piña como Branko Macura comparecerán ante los medios de comunicación en las próximas semanas para presentar públicamente junto a los patrocinadores del club tanto la renovación del marbellí como la llegada del técnico serbio a la entidad azulona, además de para analizar las primeras semanas de entrenamiento y la temporada regular que dará comienzo a principios del mes de octubre.