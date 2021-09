Regresa el BTT a la provincia de Málaga. El domingo 19 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se disputará la ‘IV Media Maratón Villa de Riogordo’, prueba de esta modalidad del ciclismo de montaña incluida en el XXIII Circuito Provincial de Ciclismo que promueve la Diputación de Málaga. Lo hará después de que en esta competición de ámbito provincial ya se hayan disputado con anterioridad las citas de Periana y Antequera, quedando aún pendientes las de Álora, Alhaurín el Grande, Pizarra y la de Villanueva de Concepción, esta con nueva fecha por determinar.

En esta ocasión es el C.C. Riobike el organizador de una carrera que tendrá un recorrido no muy largo pero exigente de 31,46km y un desnivel positivo acumulado de en torno a 1158m. Desde el inicio en la Calle Lazo la prueba ‘picará’ hacia arriba buscando la primera tachuela de la jornada con la subida al Tajo Doñana (5,4km al 7,1%). Posteriormente, a medio recorrido, se subirá el Puerto Gomer (2,3km al 7,4%) y poco después se subirá a Retamar (1,8km al 3,4%). Veredas y senderos espectaculares esperan a los valientes que quieran afrontar este reto deportivo.

Desde ahí hasta meta el trazado será mayoritariamente en bajada, si bien los bikers deberán afrontar una explosiva subida en la zona de la vereda del Río de la Cueva, que puede decidir la prueba. La meta estará instalada junto a la Piscina Municipal para recibir al numeroso grupo de ciclistas que se prevé participen en el evento. Habrá un punto de cierre de control a las 13:30h en el km. 27,8.

Las inscripciones para la prueba están abiertas hasta el jueves 16 de septiembre a las 15h o agotarse antes las 300 plazas dispuestas por el club organizador. El precio para federados es de 15€ y de 25€ para no federados, si bien el precio de inscripción se incrementará en 5€ (del 13 al 16 de septiembre) quedando 20€ federados y 30€ no federados. El mismo día de la prueba, si quedaran plazas disponibles, se volverá a incrementar el precio de inscripción en otros 5€, quedando 25€ federados y 35€ no federados.

Al término de la media maratón el C.C. Riobike premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva (masculino y femenino).

La siguiente prueba será la ‘XIII Marcha BTT Media Maratón Ciudad de Álora’ del próximo 26 de septiembre con inscripciones aún abiertas.