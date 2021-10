«Estamos con ganas de conseguir la primera victoria fuera de casa». Ese es el deseo de José Alberto, de la plantilla y de todo el entorno blanquiazul. Al Málaga CF le están penalizando sus resultados a domicilio, sólo ha conseguido 2 puntos de 15 posibles lejos de Martiricos, y esa es la racha a la que quiere poner fin esta tarde en El Alcoraz frente al Huesca (19 horas). Tras dos empates consecutivos ante el Valladolid y el Zaragoza, el conjunto costasoleño se ha alejado de la zona noble, un sitio por el que debe pelear esta campaña y ahora, en una plaza complicada y ante un rival confeccionado para ascender, debe demostrar que está capacitado para competir con los mejores de LaLiga SmartBank.

Solo tres días después de sumar un empate que supo a poco ante el Zaragoza en casa, los de José Alberto deberán afrontar otro reto de enjundia en el Alto Aragón. Pese al poco tiempo de descanso desde la noche del sábado, el técnico blanquiazul anunció en sala de prensa que habrá cambios pero ni mucho menos una revolución. En la portería y en la línea defensiva se atisban pocas o ninguna variación, por lo que esas modificaciones con respecto al once que presentó ante el cuadro maño se darán del centro del campo hacia adelante. Escassi tiene todas las papeletas para recuperar la titularidad. Veremos, en este caso, si José Alberto apuesta por la continuidad de Genaro Rodríguez o de Ramón. Otra de las novedades será la vuelta de Paulino de la Fuente, ausente por sanción frente al Zaragoza. Por lo demás, pocos más cambios de cromos se esperan en la alineación que saque el cuadro blanquiazul en El Alcoraz. Jozabed, Kevin y Brandon están demostrando que son imprescindibles en estos momentos y en punta de ataque Roberto también está haciendo méritos para continuar, pero no caben todos. El canterano es otra de las opciones para partir de inicio en ataque, al igual que Sekou Gassama, que ya está preparado para ser titular.

En el bando altoaragonés, Nacho Ambriz aún no podrá contar ni con el central Pulido ni con el extremo David Ferreiro. Esto hará que en el centro de la zaga junto al exmalaguista Ignasi Miquel tenga que actuar de nuevo el mediocentro Cristian Salvador. El técnico mexicano anunció en la sala de prensa que solo hará un cambio con respecto al once que jugó de inicio ante el Girona. La duda es si será el regreso de Ratiu al lateral diestro o apuesta por dar entrada a Gaich por el paraguayo Pitta en punta de lanza. El resto parece inamovible.

En ese once oscense habrá dos jugadores con pasado blanquiazul, el central Ignasi Miquel y el extremo malagueño Joaquín Muñoz, que militó en las filas costasoleñas a préstamo el curso pasado. Muñoz ha conseguido hacerse con protagonismo en los esquemas de Nacho Ambriz y ya suma dos goles esta temporada.

La victoria a domicilio ya no puede esperar más. El rival y el escenario no es el más propicio para levantar el vuelo, pero no queda otra, tras dos empates consecutivos, que saltar la banca y traerse tres puntos de oro del Alto Aragón par devolver a la hinchada el optimismo generado en las primeras semanas de campeonato.