El CB Marbella quiere hacer del partido ante Círculo Gijón Baloncesto una auténtica fiesta de la solidaridad. En el Hotel San Cristóbal se presentó el encuentro ante el conjunto asturianos que se jugará este sábado en el Pabellón Carlos Cabezas bajo el lema #unidoscontraelcáncer.

La entidad azulona, conmemorando el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, ha decidido implicarse al máximo con este día tan importante que se conmemora anualmente el 19 de octubre y ha elaborado una serie de iniciativas que llenarán de color rosa el pabellón marbellí, y es que el club decano ha diseñado una serie única de 12 cubres rosas que los jugadores vestirán durante el encuentro ante Círculo Gijón en apoyo a todas las mujeres que padecen y luchan contra el cáncer de mama y que se venderán al precio simbólico de 20 euros una vez acabe el encuentro. Además, a las puertas del Pabellón Carlos Cabezas se instalará una hucha para que todos aquellos aficionados que acudan al partido puedan colaborar con esta bonita iniciativa que se espera se alargue en el tiempo y no sea una acción puntual.

Para desarrollar este día el CB Marbella lo hará de la mano de la Fundación Cesare Scariolo, que estuvo representada en la comparecencia antes los medios de comunicación por su gerente, Pilar Ponferrada. Desde la Fundación Cesare Scariolo se mostraron «muy agradecidos al CB Marbella por habernos elegido como beneficiarios de toda la recaudación de este día, tanto de las aportaciones de los aficionados como de la venta solidaria de los cubres que portarán los jugadores. El cáncer de mama es una enfermedad que cada día sufren muchas más mujeres y toda ayuda es poca no solo para luchar contra ella, sino para su visibilidad e investigación». Por su parte, Álvaro del Río, director de comunicación del CB Marbella, explicó que «estas acciones las hemos querido destinar a la Fundación Cesare Scariolo por varios motivos. El primero, por la evidente relación de Sergio Scariolo con la ciudad y el deporte de Marbella; y en segundo lugar por una cuestión personal, ya que he sido voluntario de esta fundación durante muchos años y sé el gran trabajo que hacen no solo para los que padecen esta enfermedad, sino también con sus familias. Estamos muy orgullosos de la acogida que ha tenido este día y queremos refrendarlo el sábado». Por su parte, Manolo Cardeña, delegado de deportes del Ayuntamiento de Marbella, expresó su enhorabuena al CB Marbella «que vuelve a dejar claro que es una entidad que está implicada no solo con el deporte, también con toda la sociedad marbellí».

Para terminar, Rafa Piña, técnico del equipo valoró esta iniciativa como «un paso al frente del CB Marbella para la difusión de todas las ayudas posibles a la investigación y curación de esta enfermedad. Con muy poco se puede hacer mucho».

Para cerrar el acto se presentaron las camisetas que portará el equipo, que tendrán detalles rosas y el característico lazo rosa. En la parte inferior trasera del cubre, se podrá leer el hashtag #unidoscontraelcancer. Los cubres se pondrán a la venta por un precio simbólico de 20€ y los aficionados que estén interesados en hacerse con alguno de ellos lo podrán conseguir a través de las redes sociales del club y la página web oficial del CB Marbella.