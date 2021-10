El Costa del Sol Málaga se enfrentará al H. V. Quintus en la tercera ronde de la EHF European Cup, donde defiende corona tras conseguir levantar el título la pasada campaña. Suso Gallardo, entrenador del conjunto malagueño, califica el sorteo: "Una eliminatoria que es complicada ante un equipo que nos eliminó hace tres temporadas. Ha cambiado algo el grupo, pero mantiene 6/7 jugadoras de esa plantilla y tiene gente muy joven. Un equipo que juega muy rápido, que posee lanzamiento exterior y que encima tiene la vuelta en casa que seguramente nos va a poner las cosas muy, muy complicadas. Pero somos el actual campeón, defendemos título y esta competición siempre es especial. Tenemos muchas ganas de empezarla y seguro que lo hacemos bien».

El conjunto neerlandés no permite relajaciones de ningún tipo. Gallardo afirma que "había rivales seguramente peores en el bombo, pero tampoco creo que sea asequible. Además la vuelta en su campo, que es chiquitito, que meten a mucha gente y luego celebran el tercer tiempo, que se hace también en otros deportes. La afición le acompaña muy bien y se sienten muy arropadas. Habrá que sacar un resultado positivo en Málaga para intentar llevar la eliminatoria lo más decidida posible a los Países Bajos porque no creo que vaya a ser ni mucho menos fácil».

Esta temporada quieren demostrar que la consecución del título no fue ninguna casualidad. "Es un reto mayor. Si el hecho de competir en Europa siempre ha sido un sueño y el ganar ya ni te cuento. El defender título es una obligación para el equipo, para demostrar que no fue casualidad y que estamos ahí, que queremos estar lo más arriba posible y por qué no revalidarlo. Está claro que en noviembre empezamos miércoles/sábado y sabemos de la complicación que lleva eso, tenemos que medir muy bien las cargas y los descansos. Pero creo que vamos a llegar preparados para afrontar esos partidos y sacar resultados positivos", dijo el entrenador malagueño.