Seis malagueños representarán a Andalucía en la modalidad de Optimist de cara a la nueva temporada. La relación resulta después de las tres pruebas clasificatorias celebradas en aguas de Isla Canela, El Puerto de Santa María y Almería. Terminado el periodo clasificatorio con un total de nueve pruebas los Sub 13 y trece los Sub 16, el equipo se cierra con los veinte clasificados de nueve clubes andaluces, catorce de ellos Sub 16 y seis Sub 13, y seis de ellas niñas. De nuevo, la Federación Andaluza de Vela obtiene el mayor número de plazas que se otorgan a una federación autonómica.

Por clubes, el que más plazas obtiene es el CNM Benalmádena con cinco; le siguen con tres cada uno el CDN Punta Umbría, el CN Sevilla y el CN Puerto Sherry; con dos el CM Almería, y con una el RCMT Punta Umbría, el RC El Candado, el RCN El Puerto de Santa María y el RCN de Adra.

La primera regata contó con la organización del CN Isla Canela y se resolvía después de cuatro pruebas para las dos flotas, Sub 16 y Sub 13. Unas semanas más tarde llegaría la segunda con el VI Trofeo de la Hispanidad, disputado en aguas de la bahía de Cádiz bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela, en la que se completaban cinco pruebas para los Sub 13 y ocho para los Sub 16, y por último el pasado fin de semana era el turno del CM Almería, que acogía la tercera y última regata clasificatoria en el marco del Trofeo Sol de Portocarrero SailingSur, con un saldo de una única prueba para los Sub 16 debido al fuerte temporal de viento que azotó la costa almeriense.

Los malagueños encargados de representar a la comunidad andaluza en el Campeonato de España y la Copa de España de Optimist 2022 son: Laura Luna, Roberto Aguilar, Daniel de la Serna y Pablo Lettera pertenecientes a la categoría sub 16 y al CNM Benalmádena. En la categoría sub13 estarán Blanca López (RC El Candado) y Felipe Pachón (CNM Benalmádena).