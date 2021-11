La Audiencia Provincial de Málaga ha dado un plazo "improrrogable" de dos días al empresario y expresidente del Málaga CF Fernando Puche para que ingrese voluntariamente en prisión.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga señalan que si transcurrido ese tiempo no ha ingresado voluntariamente "se procederá acordar su busca y captura".

Puche fue condenado en noviembre del 2010 por la Audiencia Nacional a dos años de prisión y una multa de 33,3 millones de euros como coautor de un delito de contrabando y a indemnizar a la Hacienda Pública junto a otras dos personas con 16,6 millones de euros.

Mediante su grupo, que incluía una consignataria de buques, Puche, al menos desde 1996, en colaboración con otros, "idearon la creación y funcionamiento de una red de Almacenes y Depósitos Fiscales" para "procurarse un beneficio ilícito" mediante "la ocultación de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final".

El periódico Diario Sur recuerda que casi nueve años más tarde, en octubre del 2019, Puche fue condenado de nuevo; en esa ocasión se dictó sentencia de conformidad con el empresario por operaciones patrimoniales para colocarse en una situación de insolvencia.

En la resolución judicial dictada ahora por la Audiencia de Málaga se desestima el recurso de súplica interpuesto por Puche y le da el plazo de dos días para ingresar en prisión.

En los razonamientos jurídicos se recuerda que la Audiencia le revocó en abril del 2021 la suspensión de la pena impuesta en sentencia de conformidad por "grave incumplimiento del calendario de pago establecido".

Los magistrados recuerdan que se estableció un calendario de pago para afrontar la indemnización pero que no lo ha cumplido.

Debido a ello, se le revocó el beneficio de la suspensión y se le dio un plazo de diez días para que ingresara en prisión pero recurrió al no ser una resolución firme, pero ahora de nuevo la Audiencia no le da la razón al considerar que no ha existido "un compromiso serio" para el pago y le indica que el nuevo auto es firme y no se puede recurrir.

Puche fue presidente del Málaga entre 1997 y 2001. Se hizo cargo del club con el primer equipo en Segunda B y lo llevó hasta la Primera División.