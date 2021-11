El CB Marbella recibe este sábado a las 18:00 horas a Zamora Enamora en el Pabellón Carlos Cabezas. Un encuentro que, sin tintes dramáticos por lo poco que se lleva jugado de competición, es de vital importancia para que el conjunto azulón empiece a escalar posiciones en la clasificación. Los de Rafa Piña acumulan tres derrotas consecutivas y, aunque la situación no es de urgencia, ganar es de obligado cumplimiento ante los zamoranos.

Zamora Enamora llega a Marbella con una plantilla muy renovada, pero a la vez muy competitiva. Solamente ha perdido un partido de los cuatro que se llevan jugados —ante Zornotza en la tercera jornada— y su calendario no ha sido nada sencillo. Han tumbado a Aquimisa Carbajosa, Tizona Burgos y Ponferrada, algo que deja claro el potencial del plantel zamorano de Saúl Hernández.

Marc García llegó desde Zentro para convertirse en un guerrero que no brilla excesivamente en estadísticas, pero que hace un trabajo oscuro que ya muchos quisieran. Junto a él llegaron el jamaicano Malik Maitland (9,7 puntos), el irlandés ex del Huesca de LEB Oro, Jacob Round (10,5 puntos), el nigeriano Jeffrey Solarin con 17 puntos por partido (también de LEB Oro, donde jugó en Murcia), y Manu Vázquez. Una cara conocida, ya que la temporada pasada jugó en el CB Marbella es la de Ismael Tamba. El interior se está destapando con una buena presencia en la pista, con 19 minutos de media y casi 7 puntos y 4 rebotes en sus estadísticas. Completan su roster Shaquillo Fritz y el ex de Unicaja Pierre Sené.

Para Rafa Piña este partido es “el partido de la ilusión. Después de tres semanas donde tu cabeza da vueltas y vueltas necesitamos volver a recuperar sensaciones. La semana de trabajo ha sido muy buena y estoy seguro de que vamos a recuperar ese acierto que a veces nos ha faltado y nos ha llevado a no hacer otras cosas que antes hacíamos”. En cuanto al detalle de los porcentajes de tiro, “no está siendo normal estar en unos porcentajes tan bajos, un 40% en tiros de campo es una locura para un equipo para nosotros, que nos movemos en unos números mucho mayores. No es normal, pero la tendencia cambiará. Esos fallos nos penalizan en unos 20-30 puntos menos y eso se nota”. Así, de Zamora Enamora sabe que “a pesar de haber cambiado mucho el equipo con respecto al año pasado están arriba con un buen balance. Han fichado gente importante de la categoría y con muchísimo nivel”.

Las puertas al encuentro se abrirán desde hora y media antes, es decir, las 16:30 horas. Todos los abonados tendrán su sitio reservado, mientras que todos aquellos que quieran adquirir una entrada para el encuentro tendrán que esperar a los nuevos informes acerca del aforo del pabellón.