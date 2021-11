El Costa del Sol Málaga afronta un tramo de máxima exigencia en los próximos nueve días. Casi a un partido cada 48 horas, en un esprint antes del parón por el Campeonato del Mundo que se celebrará en diciembre en España. La primera parada está en el Rincón de la Victoria este sábado. El Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa acoge a las 18:00 horas el duelo de la jornada 8 de la Liga Guerreras Iberdrola entre las panteras y el Conservas Orbe Rubensa BM Porriño. Luego llegará la visita al VisitElche.com BM Elche el miércoles 10 y la eliminatoria de la tercera ronda de la EHF European Cup contra el H. V. Quintus, íntegra en Antequera el próximo fin de semana.

Marchan cuartas en la competición liguera las de Suso Gallardo, que han enlazado cuatro victorias. Es el mejor momento de la temporada para el equipo malagueño, que salió muy reforzado de Valladolid. Ahora queda refrendarlo en casa antes de jugar en otra pista de suma dificultad. «El equipo se ha recuperado, hemos vuelto a coger buenas sensaciones, muy positivos. Tenemos que seguir en esta línea», asegura en la previa Almudena Gutiérrez, que habla de ese triunfo ante el Aula Valladolid: «Era un partido bastante complicado, supimos plantarle cara. El trabajo está dando esa recompensa. Empezamos un poquito mal, pero nos sirvió para aprender y afrontar el resto de duelos. Si seguimos en esta línea podemos hacerlo bien».

Ahora espera el Conservas Orbe Rubensa BM Porriño, décimo en la tabla y al que le está costando encontrar continuidad en los resultados. No gana desde la primera jornada, aún no lo hizo fuera, pero en su casa ya le rascó un punto al Super Amara Bera Bera, el líder. «Va a ser un partido bastante complicado. Tenemos que tener en cuenta que ha sabido plantarle cara a equipos muy competitivos como el Bera Bera. Tendremos que luchar porque necesitamos los dos puntos, aunque ellas también van a venir con necesidad. Tenemos el plus de jugar en casa», analiza la pivote sevillana, que mira hacia adelante: «Tenemos partidos complicados, el listón está muy alto. La carga será muy grande porque también está la eliminatoria de Europa. Trabajando y analizando partido a partido».