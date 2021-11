El Costa del Sol Málaga de Suso Gallardo pone a prueba este miércoles su buena dinámica de juego y resultados en tierras ilicitanas ante un rival directo, el BM Elche de Joaquín Rocamora. En mitad del primer Tourmalet de la temporada, las «panteras» visitan el pabellón Carrús (20:00) en un duelo liguero adelantado por la eliminatoria de tercera ronda de la EHF European Cup que se disputará el sábado y el domingo en Antequera ante el HV Quintus neerlandés. Elche será la primera parada de una semana de máxima exigencia para las malagueñas, que llegan en un muy buen momento.

«La verdad es que estamos en una dinámica positiva, el trabajo está dando un poquito sus frutos. Tenemos que seguir así. Tuvimos una victoria importante sobre todo, contra Aula Valladolid en su casa, y hemos seguido así contra el Porriño. Empezamos muy fuertes y pudimos llevar el partido bastante tranquilo. Ahora a seguir en esta dinámica», explica en la previa Estela Doiro, ya recuperada de sus problemas físicos en un gemelo: «Muy bien, me han tratado súper bien. He tenido una semana de parar de entrenar para poder estar en las mejores condiciones en el partido. Muy bien. Físicamente me encuentro perfectamente y preparada para afrontar esto que viene».

El VisitElche.com BM Elche, vigente campeón de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España, cuenta con las bajas de Gabriela Bitolo, Ivet Musons y Lysa Tchaptchet. La última se marchó hace unas semanas al Viper Kristiansand, el mejor equipo de Europa. «Va a ser un partido muy complicado, más porque es en su casa también. Pese a tener tres bajas importantes siguen teniendo un equipo muy bueno con gente con experiencia. Sobre todo a nivel defensivo, que hacen una defensa muy buena», asegura la central gallega, que analiza el choque: «Las claves son el estar fuertes en defensa, el poder salir en primera y segunda oleada como nos gusta. Al final es nuestro juego y nuestro punto fuerte. Cometer los menos errores posibles en ataque porque tienen una defensa muy buena, que la hacen especialmente bien. De hecho es de las que más me gusta de la competición. Por ahí pasarán las opciones de poder llevarnos la victoria».

El Costa del Sol Málaga marcha cuarto y viene una jornada donde varios clubes de arriba se medirán entre sí. «Ahora ya cuando todo el mundo juega contra todo el mundo se empieza a ver un poquito cómo va quedando la clasificación. Es importante que consigamos estos dos puntos y luego pensemos en Europa y después vendrá Granollers para irnos al parón de Navidad en la zona alta de la clasificación y poniendo tierra de por medio con los puestos de abajo», termina Estela Doiro, que reconoce que mentalmente también es duro este calendario: «Es complicado enfocarse en un sólo partido cuando tienes días para preparar lo que te viene encima. Esta semana es todo seguido. Es un poco complicado, pero hay que ir partido a partido y centrarse en lo que viene y luego ir viendo lo demás».