Lorenzo Ruiz, entrenador del Iberoquinoa Antequera, tenía sentimientos encontrados al término del encuentro de la Liga Sacyr Asobal que este miércoles le enfrentó al BM Benidorm en el Fernando Argüelles y terminó con derrota por 23 a 27. Por un lado, expresó su descontento con la labor arbitral en el choque, al mismo tiempo que se mostraba más que satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y con la respuesta de la afición, que estuvo de su lado los sesenta minutos.

Para Lorenzo Ruiz, el choque fue muy equilibrado y el Iberoquinoa Antequera mereció algún premio, perdiendo una nueva oportunidad de sumar puntos a su casillero: “Fue un partido muy duro, ha estado muy igualado pero, al final, seis exclusiones en la segunda parte han determinado el partido para ellos. Hemos controlado muy bien su juego, hemos jugado a un nivel bastante alto, pero no nos han dejado. Y lo vuelvo a decir, el criterio arbitral no ha sido el mismo. Estoy muy orgulloso de mi equipo, están trabajando muy bien y hay que seguir trabajando y soñando. Cada vez es más complicado, nos vamos cerrando puertas posibles pero hay que intentar llegar a Navidad con los máximos puntos posibles y en la segunda vuelta con nuestras oportunidades. Pero es difícil jugar y mantener la psique con ciertos aspectos que uno no controla y que no entiende”, dijo.

Para el técnico, los minutos en inferioridad que tuvo que sufrir el Iberoquinoa Antequera en el segundo tiempo fueron claves. “Cierto que debemos controlar las pérdidas de balón, evidentemente. Pero en Asobal, cuando de treinta minutos juegas doce con uno menos, incluso en dos ocasiones con dos menos, y sólo pierdes de cuatro, ¿qué quieres que diga? Ante competidores tan exigentes, las superioridades las aprovechan. No entiendo para nada las exclusiones ni que el criterio haya sido justo, me voy indignado a la vez que orgulloso de mi equipo, que lo ha dado todo, con lo que tenemos, con lo que podemos hacer con nuestro presupuesto”, señalaba Lorenzo Ruiz, que destacaba también a la afición que estuvo en el Fernando Argüelles: “Maravillosa, apoyando hasta el final. Creo que han disfrutado de un gran partido y no se les puede pedir nunca nada, al revés, sólo se le puede dar las gracias por estar con nosotros”.