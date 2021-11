El CB Marbella afronta una jornada de altos vuelos con una nueva salida lejos del Carlos Cabezas. Tras la victoria de la pasada semana ante Zamora Enamora por 68-60, el equipo de Rafa Piña viaja hasta Burgos para hacer frente a uno de los conjuntos llamados a luchar por el ascenso de categoría, el Tizona Universidad de Burgos, un recién descendido de la categoría Oro que quiere recuperar su sitio dentro del baloncesto español. El encuentro se disputará a las 19:00 horas el sábado.

Los burgaleses tienen en el banquillo a un gran conocido del CB Marbella, un Francis Tomé que fue entrenador y director técnico del club azulón durante cinco temporadas. Hasta el momento, Tizona Universidad de Burgos camina con el mismo balance de victorias y derrotas que los marbellíes (2-3), por lo que el encuentro será de esos en los que las chispas saltarán en todo momento en la lucha por la victoria. Viajará Rafa Piña al completo hasta Castilla y León. Solamente Sidiki Kone, que no renovó su contrato con el equipo y que se marcha del club, faltará a la cita.

Del equipo que descendió la pasada temporada pocas caras quedan en Burgos, pero los que han llegado son de un renombre importante en el baloncesto español. Su líder indiscutible es un Alejando Bortolussi —ex LEB Oro de Granada, con quien casi asciende a ACB—, que aporta ese punto de experiencia en situaciones límite. Con sus 13 puntos y 6 rebotes por encuentro, es junto al americano Coreonate De Berry (14 puntos de media) e Iván Martínez sus piezas fundamentales. Por detrás de ellos está el veterano Ruiz de Galarreta, casi 11 puntos por noche, que sigue dando guerra en las pistas en su tercera temporada seguida en el equipo. Con ello, Burgos es un equipo muy peligroso del que no hay que fiarse a pesar de las tres derrotas que lleva cosechada. Llegan de perder ante Ponferrada por 87-80 y no quieren seguir cayendo posiciones hacia el pozo de la clasificación.

Por parte del CB Marbella se recuperan sensaciones con el triunfo ante Zamora. Jugadores que hasta el momento parecían en la sombra dieron un paso al frente para aupar al equipo al importante triunfo. Lucas Muñoz, MVP del partido, y Álex Vergara personificaron sin ninguna duda la segunda línea mortal del equipo. Así, dejaron claro que en los citas donde los Cameron, Giarraffa y compañía no tienen su día, hay gente detrás que puede darle un plus al equipo. Para Rafa Piña, técnico del equipo, “ganar en Burgos sería muy importante y además especial, porque es un equipo que está hecho para buscar de nuevo el ascenso y tienen unas aspiraciones muy altas. Aunque no le estén saliendo las cosas por ahora van a estar arriba”. De Francis Tomé explicó que “seguro que es especial para él jugar ante el que ha sido su club durante cuatro años. Jugar ante compañeros de tu tierra siempre es bonito y seguro que le va a ir bien allí”.

El equipo viaja a Burgos en la noche del viernes. Llegará a Castilla y León a media mañana, donde descansará y entrenará la mañana del partido en el Polideportivo El Plantío a partir de las 9 de la mañana. Así, tras el encuentro, la expedición regresará hasta Marbella.