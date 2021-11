El primero de los dos partidos de la gira extremeña ya es historia para el CAB Estepona. Victoria para las pupilas de Antonio Pernas, que llegaron a tener 16 puntos de renta ante un rival que ni el cansancio ni el verse a remolque le impidió buscar hasta la última posesión una opción de ganar. Pocek, con 25 puntos y 13 rebotes, y Cases Rey, con 15 tantos, lideraron la ofensiva esteponera.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol también sabe ganar sufriendo. Nadie dijo que fuera a ser fácil a pesar de que el conjunto rival jugara cuatro prórrogas el pasado miércoles en Barcelona. Hubo que trabajar del primer al último minuto para sumar la quinta victoria en Liga Femenina Challenge en un partido donde el equipo de Antonio Pernas supo aprovechar su ventaja interior pero vio como el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se agarraba al encuentro a base de triples, con hasta diez aciertos desde más allá del arco.

Golpeaba primero Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura de la mano de Primm, pero Pocek tomaba responsabilidad para sumar los siete primeros puntos del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que pronto se situaba por delante en el marcador e, imprimiendo ritmo, se ponía por primera vez con más de una posesión de ventaja (6-10, min. 4) tras acudir Masià al tiro libre. Se enfrió entonces el partido, tanto como el Multiusos de Cáceres. Las pupilas de Jesús Sánchez no lograban ver aro gracias a la gran defensa visitante y, poco a poco, el conjunto de la Costa del Sol abría diferencias (6-14), obligando al técnico extremeño a solicitar el primer tiempo muerto del encuentro con 2’42” para finalizar el primer cuarto. Reaccionó el equipo local a base de triples, con dos de Vicente, pero Pocek seguía dominando el juego y asistía a Moorer, Viegas o sumaba tras rebote ofensivo, situando el marcador en 15-24, resultado con el que se llegaría al final del primer periodo.

Comenzaba el segundo periodo con una leve reacción local, que se situaba a dos puntos, pero un parcial de 0-7 en apenas un minuto (19-31), con el juego del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol sabiendo no buscar una única vía de anotación, permitía de nuevo abrir diferencias en el luminoso. Llegó entonces uno de los momentos de mayor atasco en el apartado ofensivo, con apenas dos puntos en más de tres minutos y medio, que aprovechó el equipo extremeño para ir acercándose poco a poco hasta situarse a tan solo seis puntos (27-33) cuando quedaban algo más de cuatro minutos para el descanso. Un nuevo momento de buen juego, muy intermitente conforme avanzaban los minutos, ponía la máxima en el marcador con un parcial de 1-11 y la defensa como pilar sobre el que construir. Así, se entraba en los dos últimos minutos con 28-44 en el luminoso del Multiusos y, cuando peor parecía estar el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, se enganchó al partido con cuatro puntos de Satorre y una canasta de Cambero, dejando en diez la diferencia en el ecuador del encuentro.

Tras algo más de tres minutos de intercambio de canastas, con 39-49 en el marcador, llegó otro pequeño arreón local, que pasó de cambiar una por una a sumar dos antes de que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol viera aro, reduciendo así la renta a cuatro puntos (47-51) tras una canasta de Vicente, que tuvo su día más inspirado en anotación de la temporada, sumando su punto número 15, aunque no volvería a anotar más. Rompía Rolle la dinámica, con Pocek en el banquillo conseguía hacerse grande en la zona y en dos acciones seguidas se anotaba a través de ella (48-55), pero el conjunto de la Costa del Sol solo pudo sumar una canasta en los dos últimos minutos de cuarto, mientras que Satorre, Zaragoza y Vujacic, en la última acción, lograban poner las tablas en el marcador: 57-57.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se había olvidado de hacer las cosas que tan bien habían funcionado atrás en los primeros compases de partido, evitando los triples (salvo de Vicente) y no permitiendo que Satorre se desmelenase -literalmente-, señal de que entra en partido y hace carburar a su equipo. A falta de estos últimos diez minutos de encuentro, de hecho, entre la base zaragozana y la escolta almeriense sumaban 32 de los 57 puntos de su equipo. Culminó la remontada el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura con un nuevo triple de Vujacic, su cuarto, que ponía el 62-61 con 8’18” por jugar, llegando a tener el cuadro extremeño una máxima de cuatro (69-65) tras un nuevo lanzamiento exterior, en esta ocasión de Satorre. Restaban 6’15” para el final del partido y Antonio Pernas se veía obligado a parar el partido. Reaccionó a la perfección el equipo entonces, primero de la mano de Cases Rey, máxima anotadora exterior del equipo en este partido, y luego de Pocek, algo que se repetiría, completando un 0-8 que les ponía 69-73 con 2’34” y el encuentro de nuevo de cara. Pero no bajó los brazos el equipo local, que se situó a uno hasta en dos ocasiones. Con menos de treinta segundo para el final y uno arriba (76-77) Cases Rey forzó una falta que la mandaba a la línea de tiros libres y podía dejar el partido muy encarrilado. Erró los dos, pero en la defensa recuperó el balón, corrió la pista y puso el electrónico en 76-79. Pidió tiempo muerto Jesús Sánchez para dibujar su último ataque y Pernas hizo de nuevo lo mismo al ver las jugadoras que ponía en pista. No entró el último lanzamiento y se la victoria se marcha para Estepona.

Ficha

Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura 76 (15-19-23-19): Vicente (15), Satorre (22), Primm (5), Mollenhauer (4) y Lázaro (5) -cinco inicial- Vujacic (15), Galiana (-), Cambero (6), Hisado (0), Núñez (-), Abad (-) y Zaragoza (4).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 79 (24-20-13-22): García (0), Cases Rey (15), Masià (7), Stamenkovic (3) y Pocek (25) -cinco inicial-, Moorer (10), Arfinengo (2), Fernández (3), Vera Bolet (-), Stamenkovic (3), Viegas (6) y Rolle (8).