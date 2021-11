El Iberoquinoa Antequera cayó en su encuentro ante el Frigoríficos Morrazo debido, no solo al buen hacer de su rival, que completó un partido muy serio, sino también por su propio estado, tanto moral como mental, que le hizo arrastrar todo el partido su mal inicio para terminar cayendo por un claro 20-29 en un partido donde no le salió nada al cuadro de Lorenzo Ruiz.

Cuando estas falto de buenas noticias en cuanto a resultados, tu moral no es la más adecuada. Necesitas refuerzos positivos que te devuelvan la confianza en ti mismo y en el grupo. Y si comienzas el partido tardando ocho minutos en hacer tu primer gol. Y así, con un 1-4 en el electrónico, entraron las dudas. Quedaba mucho tiempo por delante pero, cuando ves el vaso medio vacío, la percepción cambia y consideras que esa diferencia es un mundo.

Sería mentir decir que el Iberoquinoa Antequera no lo dio todo, el equipo se vació, del primero al último, pero cuando no salen las cosas, las dudas azotan y hacen que el juego deje de ser fluido. El equipo antequerano no estuvo acertado en ninguna de sus líneas. Hubo tramos de reacción, donde parecía que el cuadro antequerano podía engancharse al partido, pero cada acción negativa que sufrían hacía que la diferencia se mantuviese en seis goles al descanso (9-15).

Pese a que los hombres de Lorenzo Ruiz mantuvieron la cara al choque durante el arranque del segundo tiempo, una exclusión local fue aprovechada por el Frigoríficos Morrazo para coger nueve goles de ventaja a quince minutos del final (14-23). Y el buen manejo del tempo del choque por parte del cuadro gallego, que realizó un gran partido, evitó que hubiese cambios en la diferencia, que se mantuvo hasta la bocina final (20-29), cerrando el marcador el gol del canterano Isaac García en el que era su primer tanto en la Asobal.