El Barcelona se ha lanzado a por Ferran Torres. El extremo de Foios, que ha jugado como nueve de la mano de Guardiola, es el objetivo del conjunto azulgrana para los próximos mercados. Con la llegada de Xavi Hernández, la figura de ese futbolista de banda, con capacidad para abrir campo y para entender el juego con balón, se ha vuelto mucho más importante que con Koeman y el exvalencianista no solo está en la lista sino que ya se ha trasladado un interés. En clave Manchester City, el conjunto inglés tiene amortizado prácticamente el fichaje del atacante y con una venta no demasiado alta no solo recuperaría dinero sino que ganaría en la operación.

Ferran Torres está en estos momentos KO desde su lesión con la selección española en el penúltimo parón. El extremo estaba disfrutando de un gran momento con la Roja y además gozando de la confianza de Luis Enrique. Sin embargo, en clave City había bajado algo su protagonismo con respecto a lo visto al inicio de temporada. Fue titular en las cuatro primeras jornadas, con dos goles y una asistencia en la goleada ante el Arsenal, y también estuvo sobre el terreno de juego ante el RB Leipzig en Champions League. A pesar de eso, antes de su lesión, el de Foios fue suplente y no gozó de minutos contra el Southampton, Chelsea y Liverpool. Con participación pero de forma intermitente, la posibilidad de recalar en el Barcelona se convierte en una posibilidad atractiva para el exvalencianista, más aún teniendo en cuenta que Dembélé también puede marcharse. Esa operación dejaría algo de dinero en Mestalla por el mecanismo de solidaridad.

Cabe recordar que el Valencia cobró por su marcha 25 millones de euros y se guardó una cantidad de dinero en bonus, que hasta la fecha no ha recibido. La figura de Xavi sería ahora también importante en un posible traspaso hacia el Camp Nou. Los contactos ya se han producido y el Barcelona, en una situación económica también crítica, podría hacer espacio para el Fair Play con la marcha de Dembélé y su elevadísimo salario, para firmar a Ferran Torres. El extremo gusta al entrenador azulgrana, que ya ha hecho debutar a dos 'chavales' de la cantera en su primer partido en LaLiga. Ahora buscaría en Ferran a un jugador ya formado, con un precio no demasiado alto por la situación contractual del futbolista y además conocedor de la liga española.

En definitiva, el interés del Barcelona es real y su nombre está encima de la mesa. Mateu Alemany le conoce muy bien, Xavi necesita jugadores ofensivos y Ferran, con protagonismo pero algo intermitente en el Etihad, podría ser un primer espada en el conjunto culé.