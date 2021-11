Carlota Ciganda y Fátima Fernández han acaparado toda la atención en el ecuador del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, cabalgando sobre la perfección para monopolizar las dos primeras posiciones de la clasificación. Ocho y siete bajo par como resultado de sendas actuaciones primorosas, navarra y gallega asumen por méritos propios la condición de primeras clasificadas con la francesa Anne-Lise Caudal como tercera en discordia, en su caso con cinco bajo par.

La golfista navarra, simplemente impresionante en la segunda jornada de competición, rememoró en 18 hoyos para el recuerdo esas actuaciones gloriosas que le han reportado tan excelentes réditos en una trayectoria que le distingue como referencia insustituible del golf femenino español. No falló en ningún hoyo y sumó cuatro birdies y un eagle para forjar una actuación que le permite acariciar ese deseo tan intensamente anunciado: “Ganar este torneo colmaría mis mejores sueños”.

Ciganda fue acumulando adjetivos elogiosos con el transcurrir de los hoyos, reeditando por enésima vez esas actuaciones sorprendentes que le han llevado a ganar todos los títulos nacionales posibles desde que se impusiera en el Campeonato de España Benjamín en 2000.

La diversión se concentró a media mañana en un partido estelar protagonizado por sus cuatro costados por excelentes representantes españolas. Carlota Ciganda, Nuria Iturioz y Ana Peláez, unidas por el destino, se encargaron de desbrozar el bello recorrido de Los Naranjos con acciones a cada cuál más intensa.

Excelentes golpes de salida, sensacionales golpes de aproximación, tremendas sacadas de bunker, putts espectaculares…, la competición se convirtió en un espectacular duelo particular donde cada una de sus integrantes puso todo su empeño por hacerlo cada vez mejor.

Espoleadas unas a otras por acciones cada vez más complicadas de replicar, fue Carlota Ciganda quien se vio más beneficiada por la exigencia de sus compañeras por alcanzar la perfección. La navarra, un ciclón, cuarta clasificada a primera hora de la mañana, accedió al liderato en un suspiro tras presentar esas credenciales que tantas veces le han llevado a lo más alto, en esta ocasión materializado mediante cuatro birdies sin fallo al culminar el hoyo 10.

La puntilla, sin embargo, llegó en el hoyo 14, un par 5 largo al que Carlota Ciganda llegó de dos golpes a green antes de embocar un putt de apreciable distancia y anotarse un eagle vital para convertir su vuelta en una ronda espectacular. Esa acción exitosa le permitió abrir una brecha significativa con respecto a sus más cualificadas perseguidoras. De hecho, la amplia y selecta legión extranjera con capacidad más que sobrada para ganar el torneo sucumbió ante esa repetitiva capacidad de acierto de Carlota Ciganda, ajena al error en una vuelta donde lo importante era asentar las bases para escalar hacia futuras cimas más grandilocuentes.

Así las cosas, fue otra española clarividente, Fátima Fernández, instalada también en un estado de forma óptima, quien se postuló como rival de verdadera entidad para discutir el liderato de la golfista navarra. La gallega, colíder tras la primera ronda, extendió la calidad de su juego a los segundos 18 hoyos, ofreciendo por su parte ese creciente magisterio que la distingue como una de las jugadoras de mayor proyección en nuestro país. Es cierto que manchó su vuelta con un bogey en el hoyo 5, un registro anecdótico en el marco de una actuación solidísima que le reafirma como seria candidata al triunfo final.

A la pareja de moda integrada por Carlota Ciganda y Fátima Fernández se unieron las citadas Ana Peláez y Nuria Iturrioz, quinta y octava clasificada. “Tienen mucha garra, me recuerdan a mí cuando tenía su edad porque afrontan el golf con valentía. Les he dicho que no tengan miedo, que vayan a por todas”, alababa Carlota Ciganda mientras interiorizaba su condición de líder en el ecuador del torneo. Palabra de campeona.

Te echamos de menos, Azahara

Una de las ausencias destacadas en este Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino tiene nombre de icono del golf español. Se trata de la malagueña Azahara Muñoz, criada golfísticamente hablando a muy pocos kilómetros del recorrido de Los Naranjos. Felizmente embarazada, a pocos meses de dar a luz, la ausencia de Azahara Muñoz genera comentarios cariñosos hacia quien además ha engrandecido el palmarés de este torneo con sus triunfos en las ediciones de 2016 y 2017, el primero de ellos para convertirse en la primera española en ganar un Open de España Femenino. Lo dicho, te echamos de menos, Azahara, y enhorabuena por tu futura maternidad.