Málaga y toda su provincia siempre han tenido una fuerte conexión con el golf. Son numerosos los campos que bordean la capital y las ciudades costeras, pero es cierto que en estos últimos meses se está viviendo cierto «boom» que coloca a la Costa del Sol en el epicentro de numerosos eventos con el golf como protagonista. Si el pasado fin de semana se celebró el Andalucía Costa del Sol Open de España, con victoria nacional de Carlota Ciganda, ayer martes fue el turno del campeón malagueño Miguel Ángel Jiménez.

Ayer, en las instalaciones del Parador de Málaga Golf Club, tuvo lugar una exclusiva jornada con Jiménez como protagonista. Un evento organizado por Mitsubishi Electric, firma de la que el malagueño es embajador global. El presidente de la entidad en España, Pedro Ruiz, remarcó que para ellos es «un honor poder contar un año más con una figura de la talla de Miguel Ángel Jiménez. Le agradecemos que se haya sumado a esta jornada que de manera excepcional hemos tenido que retrasar debido a las circunstancias. Una cita al aire libre en la que ha compartido su experiencia con todos los asistentes, que sin duda han tomado nota de sus consejos y maestría».

Jiménez compartió la jornada con miembros de algunas de sus entidades colaboradoras y juntos disfrutaron de un clínic y un torneo que sirvió para poner en práctica los trucos y consejos que previamente había dado el laureado golfista.

Miguel Ángel Jiménez es el máximo representante del golf en Málaga y también a nivel nacional, avalado por las decenas de títulos que tiene en sus estanterías además de menciones destacados, como el récord del ganador más veterano del European Tour (lo ha batido tres veces). Asimismo, se mantiene totalmente en forma y es que hace solo unos días estuvo presente en la segunda ronda del Charles Schwab Cup Championship, torneo final de la temporada del PGA Champions Tour.

Presente y futuro en el golf

El golfista no puede estar parado. Su vida está entre República Dominicana, Austria y su Málaga natal. ¿Y qué hay de su secreto para seguir motivado para competir? «Lo he dicho muchas veces. He tenido la suerte de hacer lo que me gusta, el golf es una manera de vivir y quizá eso me mantiene. No me da pereza ir a entrenar ni ir al gimnasio. Cuando estoy de descanso sigo jugando al golf», aseguró Jiménez.

Por ahora, Miguel Ángel es el único y gran referente de este deporte en Málaga, pero espera y desea que con el paso de los años salgan nuevos campeones. Para ello, el malagueño creó una academia en el que formar a los golfistas del futuro. «Ahí tengo un montón de niños, ellos son el futuro. Esperemos que con el tiempo salgan nuevos jugadores. La academia va despacio y con el coronavirus también hemos tenido que cerrar, pero hay mucha gente que promociona este deporte a nivel local e internacional, además de los niños viene gente de fuera a jugar».

En cuanto a su carrera profesional, ahora mismo está centrado en el circuito Champions y sabe que ser capitán de la RyderCup es un tren al que ya no puede subirse. «No, eso ya se acabó. Creo que hay que estar jugando el circuito europeo y yo no estoy, no estoy en contacto con los jugadores, hay diferencias importantes y creo que el capitán debe ser alguien que juegue habitualmente con ellos», analizó.

Y pese a su extenso palmarés le queda alguna que otra espina, pero está satisfecho con su trabajo y apunta que lo que no pudo ganar es porque «no estaba en el destino». Por ello, quiere que en el futuro se le recuerde como a alguien que apoyó «el deporte y el turismo». «Cada uno tiene que hacer lo que puede, yo puedo aportar a Málaga y al deporte, para mí el golf es una manera de vivir y con ello estoy».

Para finalizar, quiso poner en valor la gran estructura que existe en Málaga y toda la provincia para la práctica del deporte que abandera. «Siempre hemos sido referentes en el sur de Europa. Tenemos que seguir cultivándolo, esto es una riqueza que no se puede llevar a ningún otro sitio. Tenemos los campos de golf que generan riqueza, turismo y puestos de trabajo».