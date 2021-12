Mijas dio este mediodía la bienvenida al primer Challenger de la historia del circuito nacional de vóley playa. Los partidos inaugurales de la fase de grupos abrieron la competición en la playa de Los Delfines, en la Cala de Mijas, que viste sus mejores galas para disfrutar del espectáculo. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz, hizo el saque de honor y rompió virtualmente la cinta de salida de un torneo que se extenderá durante todo el fin de semana con multitud de sorpresas, juegos, música y diversión para todos los aficionados que quieran vivir una experiencia diferente.

En la competición femenina, Nicaude-Bisbe doblegaron con contundencia a Matveeva-Vasquez, que no pudieron hacer ningún set (2-0) en el encuentro correspondiente a la apertura del grupo B. Idéntico tanteo obtuvieron en el grupo C Van Essen y Coza, que impusieron su ley ante Serrano-Ozaeta (2-0). Para no romper la dinámica y mantener el 2-0 como hilo conductor de la jornada, Cardona y Biosca superaron a Moreno-Salinero en el grupo D.

Tras la disputa de estos primeros encuentros de la fase de grupos, el Mijas Challenger femenino vivirá mañana, a partir de las 9h los siguientes duelos de este capítulo inicial del torneo, que representa el preámbulo de los cuartos de final y la fase de cruces, que tendrá lugar íntegramente en la jornada del domingo.

En la categoría masculina, Dupuy de Lome-Pachón debutaron en el torneo con un cómodo triunfo sobre Martín y Pérez, que cedieron por dos sets a cero en el choque correspondiente al grupo B. Más equilibrado estuvo el duelo que abrió el grupo C, en el que Guiñazú y Díaz sufrieron para conseguir el éxito ante Luna y Carvajal, que vendieron cara su derrota (2-1). En el grupo D, Dehesa y Egaña no tuvieron muchas dificultades para doblegar a Barreda y Villar (2-0).

Los chicos volverán a la arena en la matinal del sábado para definir las parejas que acceden a los cuartos de final que, al contrario que en la competición femenina, se disputarán íntegramente mañana para dejar las semifinales y las finales para la jornada del domingo.

El primer Challenger de la historia, que es una realidad gracias al apoyo imprescindible del Ayuntamiento de Mijas, abrió sus puertas con un gran espectáculo, que vivirá mañana su punto y seguido con una segunda jornada que se presenta apasionante. Los aficionados podrán elegir en redes sociales a los MVP del torneo, el MVP Iberdrola en la categoría femenina, y el MVP Ambilamp en la competición masculina. Con entrada gratuita, la Cala de Mijas disfrutará mañana de un nuevo y emocionante episodio del circuito nacional de vóley playa, con algunas de las mejores parejas del panorama nacional en liza. Por primera vez en la historia, los seguidores de esta disciplina olímpica tienen la oportunidad de ver en directo un torneo en pleno mes de diciembre, un hito para este deporte.