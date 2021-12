El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se mide este sábado ante Hozono Global Jairi. El encuentro se disputará a las a las 19:45 horas en el Pineda, frente a uno de los grandes favoritos de la categoría que encadena dos derrotas consecutivas y tratará de evitar una tercera. El partido tendrá el aliciente de ver a las dos jugadoras más valoradas de la LF Challenge cara a cara: Ana Pocek vs. Érika de Souza.

El conjunto de la Costa del Sol llega en su peor momento de la temporada si tenemos en cuenta los resultados, pues encadena por primera vez tres partidos sin ganar. Además, con una rotación mermada, algo que con el paso de los minutos se hace palpable sobre el parqué. Pero el pasado, pasado es. Las pupilas de Antonio Pernas están focalizadas en el enfrentamiento ante el conjunto de Alcantarilla y dar una alegría a la afición en un partido que servirá como presentación oficial de los equipos femeninos de categoría Preminibasket.

Saúl de la Torre fue el encargado de analizar la próxima cita del equipo. El preparador definió al conjunto de Alcantarilla como “un equipo hecho para estar arriba” en el que destacan grandes nombres y no solo De Souza: “Se han reforzado muy bien este verano, con una jugadora de la que no hace hablar muy bien rodeada con otras como Alicia González o Rebeca Cotano”. Centrado en el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, no esconde que el equipo está “fastidiado” después de encajar dos derrotas “en dos partidos que debíamos haber ganado y en los que hemos tenido opciones”. Y el único secreto para volver a la senda correcta no es otro que “seguir con nuestro día a día, trabajando y buscando nuestros puntos fuertes para, en el partido contra Jairis, llevarnos la victoria”.

Uno de los aspectos que no pasan desapercibidos en el seno del equipo es la falta de solidez durante los cuarenta minutos de partido. “El tema de las desconexiones es algo que nos preocupa y tenemos que trabajar sobre ello. No podemos lograr rentas amplias y dejarlas escapar. Nos pasó contra Celta y de nuevo contra Lima Horta. La única solución pasa por trabajar”, explica De la Torre, que definió la semana como “complicada” con la doble jornada y los largos desplazamientos.

El conjunto de Alcantarilla, que en un pasado relativamente reciente tuvo que reinventarse desde Nacional, disputó la pasada campaña la fase de ascenso mostrándose un equipo que fue a más con el paso de las jornadas y esta temporada confeccionó un plantel con la clara idea de pelear por el billete a Liga Femenina Endesa.

Dirigidas por un técnico de la casa como Víctor Verdú, que conoce de manera sobrada la idiosincrasia del club, el equipo mantiene un bloque joven, nacional y de la casa compuesto por la base Ángela Mataix, la tiradora Alejandra Sánchez y Rut Marín, además de la polivalente Ester Aracil y la samoana Lynn Leaupepe. En verano lograron estar en boca de todos con el fichaje de la brasileña Érika de Souza. La leyenda del baloncesto femenino —que cuenta en su haber con un anillo de la WNBA, sabe lo que es ganar una Euroliga y disputar tres Juegos Olímpicos y es la máxima reboteadora histórica de Liga Femenina— decidió aceptar la oferta del conjunto murciano cuando tenía pensado dejar de lado el deporte para centrarse en la maternidad. Llegaron también Keira Robinson, que vive su segunda etapa en Alcantarilla; Iza Sangalli y Virginia Sáez, procedentes del Nou Bàsquet Castelló; la maña Bea Royo, que fue una de las dos jugadoras nacionales que la pasada campaña promedió un doble-doble en LF2; Ali González y Rebeca Cotano. Una plantilla larga y de calidad para optar a todo.

El Hozono Global Jairis es un equipo que juega a muchas menos posesiones y más largas que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, en buena parte marcado por la presencia de De Souza en pista, que condiciona mucho el ritmo de las pupilas de Verdú. El duelo reboteador en la pintura entre las dos jugadoras más valoradas de la LF Challenge será uno de los principales atractivos en este duelo, donde las de Antonio Pernas tendrán que intentar vigilar los lanzamientos exteriores de jugadoras como Sánchez y González, sin perder de vista a Mataix. El control del rebote es uno de los pilares del equipo de Alcantarilla, que presenta uno de los equipos más físicos de la categoría, por lo que el acierto, la velocidad en el juego y la rotación de balón y el no permitir que las visitantes impongan su estilo serán los pilares básicos para que el conjunto esteponero construya la séptima victoria de la temporada.