El CB Marbella afronta este próximo sábado la segunda salida consecutiva del mes de diciembre visitando la pista de Aquimisa Carbajosa Empresarial. El conjunto azulón saltará al Pabellón Municipal de Carbajosa de la Sagrada a las 18:00 horas con la moral por las nubes tras el triunfo ante Ciudad de Ponferrada en tierras bercianas. Los pupilos de Piña saben que la victoria es obligatoria para seguir escalando posiciones y acabar la jornada en puestos cómodos, más aún con el calendario próximo que se le viene encima con la visita a Marbella de Grupo Alega Cantabria y la salida entre semana ante COB.

El último partido del equipo refrendó la mejoría que ya se vio ante Burgos y Zornotza, aunque el resultado final en ambos partidos no beneficiaran al CB Marbella. Así, no se perdió el rumbo de cada semana y tras ganar en Ponferrada la máquina se va engrasando. Ahora, llega el turno de hacer frente a un Aquimisa Carbajosa que a pesar de estar en la zona baja de la tabla ya ganó a Tizona Burgos hace varias semanas. El potencial salmantino está fuera de toda duda, si bien las lesiones no están dejando que el equipo crezca. El equipo entrenado por Sergio Vicente cuenta con el ex azulón Juanpe Jiménez, una de las piezas claves del equipo durante la andadura por Liga EBA.

Junto al malagueño, que es un referente básico siendo de los máximos anotadores y el jugador más valorado, se encuentra el americano Harrison Cleary, un francotirador desde la línea exterior que ya ha demostrado la calidad que atesora cuando el balón circula por sus manos. Mucha atención también a Evan Walshe y a su poderío ofensivo. Junto con estos tres jugadores, sin duda los más importantes, se encuentra el base internacional en categorías inferiores Carlos Hidalgo. El director de juego es de la confianza de su técnico, siendo el jugador con más minutos en la cancha. Además, en la última semana se han reforzado con Tobi Ewuosho, alero de 1,96 cm formado en Alabama State y con amplia experiencia en la NCAA. Tampoco hay que perder de vista a jugadores como Milan Pavlovic (segundo máximo reboteador del equipo), Ante Sustic, K. Clement Aigbogun o Josep Peris.

Para Rafa Piña “es un partido muy importante. Queremos que este partido sea el punto de inflexión del cambio que hemos dado en las últimas semanas. A nivel de juego estamos bien, pero eso tiene que traducirse en resultados”. Sobre el equipo salmantino, “son muy peligrosos en casa. Son un equipo que está cambiando jugadores por problemas de lesiones y que tienen calidad de sobra para darte un susto importante. Es un bloque importante que tiene muchas individualidades y que pueden ponerte en muchos problemas”. Así, el técnico marbellí resalta que “la competición está como están, con todos los equipos perdiendo partidos y con una igualdad tremenda. Al principio parecía que éramos nosotros solos los que no conseguíamos sumar regularmente, pero está claro que todos pueden ganar a cualquiera”.

El equipo marchará a Salamanca el viernes de madrugada y entrenará en el Pabellón Municipal de Carbajosa de la Sagrada el mismo viernes a las 18:00 horas. Así, tras el partido ante Aquimisa Carbajosa Empresaria, la expedición regresará a la Costa del Sol.