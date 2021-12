El repunte del COVID en todo el planeta en estas últimas semanas vuelve a poner en jaque al deporte mundial, que está viendo como casi cada día se suspenden partidos en todas las Ligas y en todas las disciplinas deportivas. La ACB, la Premier League, el Europeo de fútbol sala del próximo mes de enero... nadie se escapa a esta nueva ola del puñetero bicho.

En el Balonmano Costa del Sol Málaga están especialmente atentos a todo lo que pasa estos días en Países Bajos, ya que el rival europeo de las «panteras» malagueñas el próximo mes de enero en el Last 16 de la EHF European Cup es el JuRo Unirek neerlandés.

Ambos equipos pactaron tras el sorteo que el cruce se dispute de manera íntegra en el pabellón Ciudad Jardín de la capital costasoleña. El acuerdo al que se llegó fue que el encuentro de ida se dispute el viernes 7 de enero a las 20:00 horas, con el cuadro de Países Bajos ejerciendo de local, mientras que la vuelta se celebrará dos días después, el domingo a las 11:00 horas, esta vez con las malagueñas como anfitrionas en ese duelo.

El problema que hay es saber si la expedición neerlandesa podrá desplazarse cuando llegue el momento a Málaga para jugar la eliminatoria. Y es que es especialmente complicada la situación que se vive en Países Bajos, con una tasa disparada de positivos que ha obligado a las autoridades a tomar medidas muy serias.

Desde hace unos días la situación es casi de toque de queda. Solo pueden pasear dos personas juntas por la calle, el ocio está cerrado, no hay trabajo presencial, todo es por teletrabajo, solo están abiertos los supermercados y las farmacias y se exige para viajar el pasaporte COVID o acreditar haber superado la enfermedad.

Es verdad que la Liga femenina de balonmano, por ejemplo, se sigue disputando, pero el problema es saber cómo serán las condiciones el 6 de enero, cuando el JuRo quiera viajar a la Costa del Sol. ¿Podrá desplazarse la expedición neerlandesa hasta Málaga?

La preocupación es evidente en un Costa del Sol Málaga que tiene que organizar los dos partidos y que se encuentra con el problema de no saber si habrá o no eliminatoria. La logística de este tipo de compromisos en cuanto a hoteles, autobús para los desplazamientos del rival desde que aterricen en Málaga hasta que regresen a su país, la seguridad, las necesidades sanitarias... Son muchas cosas que hay que adelantar, con el consiguiente desembolso económico.

El Costa del Sol Málaga contactó ayer con el JuRo para conocer la situación real del equipo y sus intenciones. La respuesta de las neerlandesesas es que su intención es la de viajar a Málaga el 6 de enero para disputar el doble duelo del Last 16 de la EHF European Cup. Un interés, no obstante, que se tendrá que certificar cuando llegue el día y las autoridades de Países Bajos permitan o no al cuadro neerlandés viajar a Málaga.

De momento, la eliminatoria sigue en pie. La evolución del COVID allí y en Málaga será la que marque definitivamente si hay partidos o no. Ojalá todo se arregle. Sería una gran noticia en lo deportivo y, sobre todo, en lo sanitario.