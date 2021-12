Cerca estuvo el CB Marbella de llevarse el triunfo del Pazo dos Deportes Paco Paz, donde cayó ante el Hereda Club Ourense Baloncesto por un apretado 71-63. El equipo de Rafa Piña estuvo en el partido durante los 40 minutos de juego, pero el desacierto en el lanzamiento le impidió sumar un triunfo importantísimo en una de las pistas más difíciles de la competición.

Empezaron bien los azulones marcando el ritmo del partido y dominando el rebote. Con Devin Wright muy activo y Lazar Mutic enchufado, el parcial del primer periodo favorecía a los marbelleros (14-15). Los fallos en el tiro libre no dejaban que el conjunto de Piña se escapara en el electrónico. Hasta siete fallos en la primera parte daban alas a un COB que aunque no se encontraba bien en ataque vivía de las aportaciones de Carter. El interior aprovechaba cada balón que caía por sus manos y fue el culpable de que Marbella se fuera a los vestuarios perdiendo por siete puntos (36-29) en unos dos últimos minutos del segundo periodo donde el equipo no se encontró en defensa.

Tras el descanso el CB Marbella consiguió remontar e incluso ponerse por delante. Lazar Mutic salía al rescate del equipo y era imposible pararle (41-42). Además, en defensa se mostraba activo y muy bien plantado. Gantt daba la cara por los suyos y anotaba dos canastas seguidas que llevaban el partido al último periodo con todo por decidirse, pero con COB nuevamente por delante por 49-45.

Los últimos diez minutos fueron un quiero y no puedo de Marbella, que a pesar de que se mostraba muy duro en defensa y dominando el rebote en muchos momentos, de cara al aro no estaba fino. Ese nerviosismo de cara al aro facilitó el trabajo a un conjunto local que si bien no jugó brillantemente por el trabajo defensivo de los de Piña, sí anotaba con algo más de soltura, sobre todo en las manos de un Nogués que estuvo excelso en la recta final del partido. Así, el CB Marbella cayó por 71-63 y no consigue volver a la senda del triunfo en Ourense.